Tournée missionnaire 2024 du frère Jean Emmanuel Clément Akobé : Ce sera du 04 au 07 avril

La Communauté catholique Mère du Divin Amour (CMDA) organise du jeudi 04 au dimanche 07 avril 2024 des activités spirituelles avec comme prédicateur principal le frère Jean Emmanuel Clément Akobé, Fondateur de la CMDA. Le lundi 1er avril 2024, à son siège, sis à Ouagadougou, des membres de ladite communauté, face à la presse, ont donné de plus amples informations sur lesdites activités.

La tournée missionnaire 2024 du frère Jean Emmanuel Clément Akobé, Fondateur de la Communauté catholique Mère du Divin Amour (CMDA), comme l’a mentionnée le frère Jacques Badini, président de Vision 2000 plus, a pour objectif général « d’implorer la miséricorde de Dieu afin que la paix revienne au Burkina Faso et proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ ».

Plusieurs étapes, a-t-il fait comprendre, constitueront cette tournée. « L’étape 1, du 04 au 05 avril 2024, avec la 2e session de l’école d’intercession autour du thème ‘’ Se tenir devant le trône de Dieu (Cf. 2 Chr 20,5) ’’, se tiendra à la salle des banquets de Ouaga 2000. Frais de participation fixés à 10. 000 F CFA.

L’étape 2, le 06 avril 2024, est réservée à l’organisation d’un dîner gala des associés de l’évangélisation gospel partners à Palace Hôtel sous le thème ‘’Rien n’est impossible à Dieu (Cf. Lc 1,37). Les frais de participation sont fixés à 25 000 F CFA.

Lors de l’étape 3, le 07 avril 2024, il est prévu la grande soirée d’évangélisation sous le thème ‘’ Pourquoi cherchez-vous le VIVANT parmi les morts ? (Cf. Lc 24,5). La participation est libre et gratuite. Elle se tiendra au palais des sports de Ouaga 2000 », a-t-il détaillé. En termes d’innovation, il a laissé entendre que toute participation à la 2e session de l’école d’intercession sera sanctionnée par une attestation.

Père Serge Fallet, Provincial du Sahel de la communauté, a présenté la Communauté catholique Mère du Divin Amour comme une association privée de fidèles régie par le Code de Droit canonique dans le groupe des Canons 321 à 326. Ses membres, à l’en croire, sont des personnes mariées, des célibataires, des laïcs consacrés, des religieux et religieuses , des prêtres et des diacres permanents avec pour vocation commune « être amour au cœur de l’Eglise et du monde».

La CMDA, a-t-il dit en sus, est installée dans le monde à travers quatre provinces à savoir la province d’Abidjan, la province de Bouaké, la province d’Europe-Amérique et la province du Sahel (Niger, Sénégal et Burkina Faso). Il a en somme rappelé que les inscriptions pour la tournée missionnaire se poursuivent toujours.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

