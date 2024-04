Ramadan 2024 : 400 riverains ont bénéficié d’une rupture collective de jeûne de la part de la Fondation Orange Burkina Faso

publicite

La Fondation Orange Burkina Faso a organisé, le jeudi 28 mars 2024 une rupture collective de jeûne. Cette rupture de jeûne entre en droite ligne avec les activités lancées par la Fondation Orange Burkina Faso depuis le début du mois de Ramadan. L’objectif était de permettre aux riverains qui sont aux abords du siège de Orange Burkina Faso de rompre leur jeûne.

Après les remises de dons de vivres à l’endroit de quelques confessions religieuses, la Fondation Orange Burkina Faso a, dans le cadre de ses activités pendant le mois de Ramadan, organisé une rupture collective de jeûne au siège de Orange Burkina Faso. Cet acte, à en croire les responsables de la Fondation, a mobilisé environ 400 personnes.

« C’est dans le cadre du mois béni du Ramadan que nous avons l’habitude d’organiser cette activité (rupture de jeûne, ndlr) avec les riverains qui sont au niveau du siège de Orange Burkina Faso mais, aussi de quelques riverains qui sont encore dans des familles qui existent.

L’activité rentre donc en droite ligne avec ce que nous avons commencé il y a quelques semaines, à savoir la distribution des vivres dans certaines mosquées », a indiqué Ibrahim Hema, Secrétaire Exécutif de la Fondation Orange Burkina Faso.

Ainsi, des revendeurs, des riverains, des commerçants, des chefs de familles, des collègues de Orange Burkina Faso ont pris part à cette rupture collective de jeûne. Abdou Rahman Ouédraogo, iman riverain à Koulouba, n’a pas hésité après cette rupture de jeûne à traduire sa satisfaction au nom de l’ensemble de ses collègues aux responsables de la Fondation Orange Burkina.

« Nous remercions la Fondation Orange Burkina Faso et nous souhaitons rendre grâce à Dieu qui nous a permis d’être présents l’année dernière et cette année encore pour ce partage. Le Ramadan est un mois sacré et également de partage », a laissé entendre Abdou Rahman Ouédraogo.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

