AN II du parti panafricain pour le salut (PPS) : Le message de la direction du parti

Ceci est le message de la direction du parti panafricain pour le salut (PPS) à l’occasion des deux ans d’existence.

Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur,

Le 2 avril 2022, des femmes et des hommes de toutes les couches socio-professionnelles et d’appartenance politique diverse de notre pays le Burkina Faso, portaient sur les fonts baptismaux une organisation politique appelée le Parti Panafricain pour le Salut (PPS) ayant pour leitmotiv le panafricanisme, symbole de leur engagement commun au service du développement.

La commémoration du deuxième anniversaire de la création de notre Parti nous offre l’agréable opportunité de réitérer à toutes les composantes de la société Burkinabè, la volonté des acteurs du PPS d’écrire une nouvelle page de l’histoire politique de notre pays.

Cet anniversaire offre surtout l’occasion de jeter un regard rétrospectif et de faire un bilan succinct de la vie de notre Parti depuis son avènement. Ainsi, après deux années d’existence, le rayonnement et les acquis de notre parti sont nombreux et perceptibles. En effet, sa création a entraîné de profonds changements et un grand bouleversement de l’échiquier politique national, suscitant l’apparition d’une nouvelle composante au sein de la classe politique. Les multiples adhésions d’hommes et de femmes, qui pour la première fois pour certains qui s’engageaient en politique, dénote de la détermination de nos concitoyens à faire la politique autrement.

Cela s’est accentué avec l’arrivée de la centaine de Maires et de la trentaine Députés de toutes obédiences confondues qui ont décidé dès les premières heures de faire du PPS le sanctuaire de la cohésion et du vivre ensemble où, la haine constante en politique ne devrait plus avoir droit de citer.

Dans ce contexte de résilience, le PPS, grâce à l’ambition inébranlable, soutenue, nourrie et entretenue par la volonté de ses militantes et militants, a apporté diverses contributions à plusieurs niveaux, pour accompagner les efforts du

Gouvernement notamment dans la lutte contre l’hydre terroriste et la prise en charge des Personnes déplacées internes (PDI). L’on peut retenir entre autres :

– l’appel des militants à se faire enrôler dans le rang des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ;

– les propositions d’actions pertinentes remises aux autorités de la Transition dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

– les multiples dons de vivres aux Personnes déplacées internes (PDI) dans plusieurs régions du Burkina Faso.

En outre, grâce à notre vision commune, nous sommes parvenus à la mobilisation de la somme de plus de douze millions (12 000 000) FCFA au titre de l’effort de paix, remise aux autorités de la Transition le 8 août 2023.

Ce geste symbolique des militants vise à améliorer substantiellement le quotidien de nos forces combattantes, dont nous saluons ici la bravoure et le patriotisme. Elles qui, au prix du sacrifice suprême, se battent contre l’hydre terroriste pour protéger les populations et recouvrer l’intégrité de l’intégralité du territoire national.

Depuis sa création, notre parti a toujours prôné l’union sacrée pour la réussite de la Transition, dans l’espoir de renouer avec une vie constitutionnelle normale et pour une meilleure stabilité de nos institutions. Le PPS, tout en s’associant pleinement au processus de la Transition dans des conditions apaisées, voudrait saisir cette occasion pour encourager le Gouvernement à garantir et préserver les normes et valeurs démocratiques inscrites dans la Constitution ainsi que dans la Charte de la Transition.

Pour ce faire, nous exhortons les autorités à lever la suspension des activités politiques et celles des organisations de la société civile, afin de permettre à toutes les composantes de notre société de participer au dialogue national en vue de jeter les bases d’une véritable refondation de nos institutions.

Le Parti encourage nos autorités morales à s’impliquer davantage dans la promotion du vivre ensemble, de la tolérance et de l’acceptation des uns et des autres dans la pluralité des opinions. Le PPS traduit ses encouragements et remerciements à l’ensemble des forces vives de la Nation qui ne ménagent aucun effort pour la quête de la cohésion sociale et de la stabilité de notre pays.

Au nom du Bureau Exécutif National, j’invite l’ensemble des camarades à rester mobilisé comme un seul homme aux côtés de la Transition et de nos forces combattantes en vue de relever les défis sécuritaires et de reconstruction des fondements de la société burkinabè. Je les exhorte par ailleurs à maintenir le cap de la mobilisation afin de renforcer les assises du Parti sur toute l’étendue du territoire nationale.

Nous saisissons cette occasion pour inviter la communauté internationale à avoir un regard équilibré sur le traitement des problèmes du monde. A l’image des dossiers ukrainiens et palestiniens, les problèmes qui minent certaines parties du monde tels que le terrorisme dans le Sahel africain en général et au Burkina Faso en particulier, méritent autant d’égard que l’attention consacrée par les puissances du monde à d’autres préoccupations. La solidarité internationale doit bannir la politique de deux poids deux mesures dans son mode opératoire.

Que la paix et la sécurité reviennent au Faso afin que nous puissions poursuivre sereinement notre marche vers le développement dans l’amitié et la fraternité !

Bon anniversaire au Parti Panafricain pour le Salut (PPS) !

Pour la patrie et avec le Peuple, je m’engage !

Dignité – Equité – Tolérance !

Ouagadougou, le 02 avril 2024

Le Président du parti

Abdoulaye MOSSE

Officier de l’ordre du mérite de la jeunesse et des sports agrafe Dirigeant

