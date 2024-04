Investiture du nouveau président sénégalais : Le Capitaine Ibrahim TRAORE formule des vœux de succès à Bassirou Diomaye FAYE

publicite

« J’adresse mes vives félicitations et celles du vaillant peuple burkinabè au nouveau Président de la République du Sénégal, S.E.M. Bassirou Diomaye FAYE.

A l’entame de son mandat plein d’espoir pour le peuple sénégalais et symbole d’une nouvelle ère pour une Afrique décomplexée, libre et souveraine, je lui formule mes vœux de succès.

D’ores et déjà, je lui donne l’assurance de ma disponibilité et de mon engagement à œuvrer avec lui, non seulement au renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays ; mais également à la rénovation de la coopération sous régionale et internationale pour le bonheur et l’intérêt supérieur de nos peuples respectifs », Le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Chef de l’État.

