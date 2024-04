Club russo-africain de l’Université d’État de Moscou : Un quiz sur le thème « Histoire et avenir des relations russo-africaines »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la consolidation de l’expérience historique et de la reconnaissance de la contribution de grandes personnalités au renforcement des relations russo-africaines, le club russo-africain de l’Université d’État M.V. Lomonossov de Moscou a organisé le dernier week-end de mars des jeux intellectuels entre les équipes de jeunes des universités de Moscou.

La suite après cette publicité

Le quiz s’est déroulé sur le site d’un véritable loft classique situé au 1er étage d’un immeuble du 19ème siècle. Des étudiants russes et africains de 8 universités de Moscou ont pris part au jeu.

Les participants devaient non seulement démontrer leur connaissance des aspects des relations modernes russo-africaines, mais aussi refléter une profonde compréhension des relations historiques. Ils ont également dû identifier les domaines clés de coopération politique, économique, scientifique, technique, culturel et humanitaire, où il existe un potentiel de succès significatif dans les années à venir.

À la suite de l’intense compétition intellectuelle qui a éclaté au cours des jeux, les places ont été réparties comme suit : Parmi les équipes d’étudiants, l’Université économique de Russie G.V. Plekhanov a remporté le premier prix, la deuxième place a été remportée par l’Institut de l’aviation de Moscou et l’Université polytechnique de Moscou s’est classée troisième.

Les étudiants de l’Université sociale d’État de Russie, de l’Université d’État de prospection géologique de Russie, de l’Institut de langue russe A. S. Pouchkine, de l’Université nationale de recherche médicale de Russie de N. I. Pirogov et de l’Université de l’Amitié des Peuples de Russie ont également participé au quiz.

Louis Gouend – président de la commission chargée du travail avec les diasporas africaines et des relations publiques du Club russo-africain de l’Université d’État de Moscou, et président de la diaspora camerounaise en Russie a souligné que les objectifs de l’événement :

– motiver les étudiants russes et africains à travailler en équipe pour atteindre des objectifs communs ;

– impliquer les participants des jeux dans les projets et programmes du Club russo-africain !

L’Attaché pour la culture et l’éducation du Burkina Faso, M. Timbkieta Sawadogo, qui était présent à l’événement, a noté que le quiz utilisait des questions qui pourraient poser des difficultés même aux experts des relations russo-africaines. Il a également noté que de tels événements servaient à unir les jeunes et renforcent les relations amicales entre les jeunes de Russie et des pays africains ;

Le président de la diaspora malgache en Russie, Saïd Ali, a souligné à son tour qu’un tel jeu intellectuel augmente le niveau de connaissance des étudiants russes et africains sur l’histoire des relations russo-africaines et des grandes personnalités .

Le Deuxième Secrétaire de l’Ambassade du Soudan : M. Abdelrahman M.H. Mohammed a soutenu l’idée d’organiser de telles jeux intellectuels et le directeur des programmes du Club russo-africain, professeur agrégé à l’Université d’État de Moscou Ilya Leonidovich Shershnev, a noté que le club russo-africain organise constamment des événements visant à renforcer les relations russo-africaines dans divers domaines et que, malgré la complexité des questions, les participants se sont distingués et, dans le processus de recherche de réponses, les etudiants ont appris beaucoup de choses nouvelles et intéressantes de l’histoire des relations russo-africaines.

L’événement s’est terminé par une dégustation de délicieux plats africains dans une ambiance chaleureuse et conviviale offrant un échange intéressant entre les participants.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite