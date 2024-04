Sécurité routière au Burkina Faso : Des casques au profit des élèves du lycée Bogodogo de Ouagadougou

publicite

Le lions club international a procédé à la remise des casques de protection à des élèves du lycée Bogodogo de la ville de Ouagadougou ce mercredi 03 avril 2024. L’initiative entre dans le cadre de la deuxième édition de sensibilisation et de don de casque.

Pour minimiser les accidents liés à la circulation sur les routes au Burkina Faso, le Lions club International et ses partenaires se sont engagés à travers un projet dénommé « sensibilisation sur la sécurité routière et don de casque ».

Ce mercredi 3 avril 2024 au lycée Bogodogo de Ouagadougou, 75 casques de protection ont été distribués et au moins 500 élèves ont été sensibilisés aux règles de conduite responsables. Selon le président du comité d’organisation, Léo Karim Zida, le projet est né d’un constat des accidents de la route en particulier des élèves.

Il a précisé que cette initiative vise à contribuer à l’amélioration de la sécurité routière par la sensibilisation des élèves. En effet, selon un rapport de le l’Office National de Sécurité Routière (ONASER) présenté en novembre 2023, 11 717 cas d’accidents sont survenus sur les routes du Burkina Faso.

« Le projet est né d’un constat sur les dérives concernant la circulation routière. Nous nous sommes dits que c’est nettement mieux, dans les lycées de faire les sensibilisations à nos jeunes frères qui vraiment ont un comportement pas assez responsable. Et on espère qu’avec cette sensibilisation, chacun aura un comportement responsable pour qu’ensemble nous puissions minimiser les risques liés aux accidents », a indiqué Léo Karim Zida.

Quant aux bénéficiaires du jour, les élèves du lycée Bogodogo ont manifesté leur reconnaissance à l’endroit des donateurs. Ils ont souligné qu’avec les sensibilisations et les casques reçus permettre de se protéger contre les accidents.

« Je suis contente d’avoir reçu ce casque parce que ça va me protéger contre les accidents de la route. Et c’est une chance pour moi d’être retenue pour ce don. J’avais une moto, mais je n’avais pas de casque. Maintenant, j’ai eu un casque. Je vais le porter pour me protéger », a laissé entendre Nafissétou Ouédraogo, élève en classe de seconde C5.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

