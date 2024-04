Musique : A la découverte de ‘’Saglego’’, le dernier album de Nik Saïd

publicite

Nik Saïd à l’état civil Saidou Nikiéma, handicapé visuel, agent de bureau au Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN), est également un Artiste Musicien Slameur. C’est à ce dernier titre qu’il a présenté, le jeudi 4 avril 2024 à Ouagadougou, son dernier album ‘’Saglego’’ en langue locale mooré et « conseil » en langue française.

Quatre titres composent ‘’Saglego’’, le dernier album de Nik Saïd à l’état civil Saidou Nikiéma, Artiste Musicien Slameur et handicapé visuel. Le 1er titre, « ADISSA », selon Nik Saïd, dénonce les préjugés de la société vis-à-vis des femmes ayant des jambes en forme de X. « Beaucoup de gens pensent que ce sont des gens qu’il faut éviter, parce qu’elles peuvent être source de malheur dans la famille », a-t-il indiqué.

Le 2e titre « LIGDI » est une invite de la jeunesse à se départir de toutes formes ou pratiques obscures leur promettant la richesse, a-t-il déclaré. « Je dénonce aussi la consommation de substances nuisibles par la jeunesse », a également dit M. Saïd.

« KOMSLOM VIIM », 3e titre de l’album, a expliqué l’auteur, décrit la vie des personnes handicapées dans la société. « Nous appelons à un changement des perceptions vis-à-vis des personnes handicapées. Nous invitons aussi l’État à nous ouvrir les portes de l’emploi, à nous aider davantage dans les recrutements, déjà que nous souffrons pour obtenir les diplômes », a fait comprendre l’artiste.

Le 4e titre « ANNIVERSAIRE », c’est pour tous ceux qui ont un an de plus, a fait savoir Nik Saïd. A l’en croire, ce titre a été composé afin d’inviter les uns et les autres à fêter leur anniversaire, parce que ce n’est pas permis à tout le monde d’avoir un an de plus. « Il faut remercier son Dieu pour ce qu’il a déjà fait pour soi et pour ce qu’il fera encore dans le futur », a-t-il insisté.

Le choix de nommer son album ‘’Saglego’’, en langue locale mooré et « conseil » en langue française peut être expliqué par le fait que les différents titres de l’album donnent des conseils. « J’ai décidé d’appeler l’album ainsi parce qu’à travers tous les titres de l’album ce sont des conseils, ce sont des appels », a-t-il avancé.

Le Bureau burkinabè du droit d’auteur (BBDA) a, par ailleurs laissé entendre Nik Saïd, contribué à la production de l’album. L’album, a-t-il en somme informé, est disponible à son niveau et au studio ACCORD production internationale, à Gounghin.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

