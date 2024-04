64ème célébration de l’indépendance sénégalaise : Le Président Bassirou Diomaye Faye dévoile les grandes orientations de sa politique

publicite

Le nouveau Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, dans un discours à la Nation à la faveur de la 64ème célébration de l’indépendance de son pays, célébrée ce jeudi 04 avril 2024, a livré les grandes lignes d’orientation de sa politique, rapporte RFI.

Ce discours de Bassirou Diomaye Faye intervient 24 heures après son investiture dans ses nouveaux attributs de Président de la République sénégalaise. Cet exercice devrait dorénavant être une tradition annuelle pour lui, la veille de la fête de l’indépendance de son pays.

Ce fut l’occasion pour lui d’annoncer des concertations en vue de prendre des mesures fortes concernant la vie chère. Mais avant, il a rappelé que la jeunesse est au centre de ses préoccupations.

« L’éducation, l’information au métier, l’emploi, l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J’en ferai une priorité élevée des politiques publiques, en concertation avec le secteur privé. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu’ils répondent mieux aux besoins d’emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes.

Pour encourager la création d’emplois, je compte m’appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par L’État. Bien entendu, le secteur privé international aura son plein rôle à tenir. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie nous préoccupe particulièrement. Elle retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations, que j’entreprendrai avec les acteurs concernés », a-t-il déclaré.

En outre, au sujet du système électoral, il a évoqué sa volonté de le réformer en profondeur, à l’issue de concertations avec la classe politique et la société civile : rationaliser les partis politiques et leur financement, par exemple, mais aussi corréler l’obtention de sa carte d’identité à l’inscription au fichier électoral. La réforme de la justice, est également pour lui, un autre chantier prioritaire en vue de « réconcilier » cette justice avec les Sénégalais. Des assises avec les métiers du secteur sont donc prévues.

La bonne gouvernance est au cœur de la politique du Président sénégalais au moment où son pays est à l’aube de la prochaine exploitation des ressources pétrolières et gazières.

« Dans la quête d’un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j’engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière, par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d’alerte, la lutte contre le développement des données publiques et le blanchiment d’argent, l’amnistie de traitement et leur intéressement sous condition d’auto dénonciation, la publication des rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de la fraude.

De même, l’exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartient au peuple, retiendra particulièrement l’attention de mon gouvernement », a indiqué le nouveau Président sénégalais.

Bassirou Diomaye Faye a réitéré l’ouverture du Sénégal aux pays amis et aux partenaires tout en rappelant qu’il reste engagé pour une gouvernance mondiale « plus juste et inclusive dans le respect de l’égale dignité des valeurs, des cultures et des civilisations ».

Le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko travaillent en parallèle à la mise en place du premier gouvernement de leur régime.

