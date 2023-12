Solidarité : Le Lions clubs international apporte du réconfort aux enfants de l’association AVISO

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Lions clubs international district 403 A3 a organisé la 4e édition de la soupe populaire, ce samedi 16 décembre 2023, au profit des enfants de l’association AVISO. Objectif, permettre à ces derniers d’avoir le sourire en cette veille de célébration de la Noël.

La suite après cette publicité

Du riz avec de la viande, de la soupe, des pattes, des légumes et des jus ont été offerts aux enfants de l’association Aviso à l’occasion de la 4e édition de la soupe populaire. « Nous avons prévu 3 000 kits mais ce matin nous servirons 1 700 et dans l’après-midi 1 300 kits », a fait savoir Alexandra Yaro, présidente du comité d’organisation de la 4e édition de la soupe populaire.

Quant au choix porté sur l’association AVISO, elle a laissé entendre que « chaque année nous sélectionnons plusieurs associations et ensemble en comité d’organisation nous décidons en fonction des besoins pour accompagner une association. Depuis l’année passée, nous avons porté notre choix sur AVISO parce que vu le contexte et la situation avec les PDI et les autres enfants rentrent dans le cadre de ce qu’on fait ».

Pour Harouna Nikièma, parrain de cette édition de la soupe populaire, la situation des enfants est une question majeure au sein du Lions clubs international. « Vous savez que la couche des enfants représente une couche qui est beaucoup défavorisée dans nos pays en voie de développement. C’est ainsi que le Lions clubs au niveau du Burkina Faso a décidé de soutenir les enfants à la veille de Noël. C’est une façon de leur donner un sourire, leur donner un cadeau et ce cadeau là c’est la soupe populaire », a-t-il souligné.

Témoignant sa reconnaissance à l’endroit du comité d’organisation pour la tenue de cette édition de la soupe populaire, Omar Compaoré, président de l’association AVISO, a soumis au parrain des doléances afin d’améliorer les conditions de vie de l’association et des enfants. Doléances, à l’écouter qui vont principalement du parrainage des enfants afin qu’ils soient à l’école, à l’amélioration des conditions de travail des membres de l’association.

Harouna Nikièma dit prendre acte des doléances soumises et promet avec le concours de l’ensemble des membres du Lions clubs international du Burkina Faso à trouver des solutions pour le bien de la vie de l’association et des enfants surtout.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

publicite