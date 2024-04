Registre social unique : Un atelier pour valider le rapport de capitalisation de la phase pilote de déploiement

publicite

L’atelier de validation du rapport de capitalisation de la phase pilote de déploiement du Registre social unique (RSU) en milieu urbain dans les régions du Centre-Est et du Centre-Ouest a eu lieu ce jeudi 11 avril 2024 à Ouagadougou. Organisé par le ministère de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, il a eu pour objectif de faire le bilan des activités de la phase pilote en milieu urbain au travers du partage des conclusions du rapport de capitalisation.

« Pour l’opérationnalisation du RSU, deux approches méthodologiques de ciblage des ménages et personnes pauvres et vulnérables ont été adoptées, à savoir le ciblage communautaire en milieu rural ; et, le dénombrement en milieu urbain », a rappelé d’entame le représentant de la ministre de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la famille, Dr Ouaba Palamanga.

À l’en croire, cette rencontre va permettre à tous les acteurs intervenant dans la protection sociale d’avoir des données fiables, des données utilisables à tout moment pour aider les personnes pauvres et vulnérables. En effet, selon les chiffres avancés par celui-ci, « au terme du déploiement du registre social unique, le bilan global qui se dégage pour l’ensemble de la phase pilote dans les deux régions (Centre-ouest et Centre-est) est de 215 767 ménages pauvres et personnes vulnérables ».

Aussi, “les participants sont là pour apporter leur appui, leur expérience pour qu’on puisse finaliser la phase de l’enregistrement en milieu urbain et permettre de faire une synthèse des points forts, des points faibles pour que les uns et les autres puissent l’utiliser”, a-t-il expliqué.

Pour être plus explicite, Moussa Ouattara, Secrétaire technique du registre social unique a fait savoir que cet atelier de capitalisation marque la fin de la phase pilote. Une phase pilote qui a consisté à faire l’implémentation du registre social unique au Burkina Faso avec l’expérimentation des différents outils de l’instrument pour le mettre à disposition des différents acteurs de la protection sociale.

“Il faut retenir qu’il y a eu deux étapes principales, notamment en milieu rural et en milieu urbain. Nous avons fait la capitalisation du milieu rural, cette fois-ci, nous sommes à la capitalisation du milieu urbain. Il s’agit de tirer les enseignements de ce que nous avons trouvé sur le terrain et de voir quelles ont été les insuffisances”, a ajouté Moussa Ouattara.

Le représentant du ministre a demandé de retenir que « le registre social est un instrument qui se construit progressivement par des ajustements en fonction des besoins du moment dans une synergie d’actions des parties prenantes ». Ce registre devra permettre d’avoir une cartographie des personnes pauvres et vulnérables afin de mieux les prendre en compte dans les différents projets et programmes les concernant .

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

