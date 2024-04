Lycée municipal Vénégré : Russes et Burkinabè à l’assaut de l’insalubrité

publicite

L’Association russo-burkinabè « African Initiative », en collaboration avec les responsables du lycée municipal Vénégré de Ouagadougou, a participé à une journée de salubrité au sein même de l’établissement, le vendredi 12 avril 2024.

Pelles, râteaux, machettes…. et brouettes en mains, Burkinabè et Russes de l’association « African Initiative », élèves et enseignants du lycée municipal Vénégré de Ouagadougou sont allés à l’assaut des espaces insalubres dudit lycée.

« Aujourd’hui, c’est la journée de salubrité du lycée municipal Vénégré. Nous sommes en train de rendre propre la cour du lycée. African Initiative est venue nous rendre visite et on apprécie beaucoup leur geste », a déclaré une élève de la Terminale, arborant un gilet de couleur jaune offert par l’association russo-burkinabè pour la circonstance.

Si cette activité contribue à rendre le cadre d’études sain et plus agréable à la vue, le proviseur de l’établissement a également laissé entendre qu’elle entre dans le cadre des journées de citoyenneté et de patriotisme.

« Pour nous, il est important de rendre notre cadre de travail sain et cette activité entre dans le cadre des journées de citoyenneté et de patriotisme. ‘’ African Initiative ‘’ est une association citoyenne avec laquelle nous travaillons déjà depuis un certain temps et je pense que se joindre à nous pour mener cette activité est un acte noble », a indiqué Roger Charles Yabré, proviseur du lycée Vénégré.

L’Association a, à l’occasion, remis des balais, des râteaux, des pelles et des brouettes au bureau de l’Association des parents d’élèves (APE). Cette journée de salubrité s’inscrit dans le cadre du programme « Opération ville propre » lancée par l’association en début avril 2024.

L’idée du programme étant de tenir une journée de salubrité dans un établissement scolaire de la commune de Ouagadougou, c’est le Collège d’enseignement général (CEG) de Malgabzanga, dans l’arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou, qui a accueilli les premiers coups de pelles et de balais de cette initiative.

