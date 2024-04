Responsabilité sociale des entreprises : La SONATUR donne du sourire aux Personnes Déplacées Internes de Garango

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Société Nationale des Aménagements des Terrains Urbains (SONATUR) a organisé le lundi 15 avril 2024 à Garango une cérémonie officielle de remise des vivres et des non vivres aux Personnes déplacées internes (PDI) de ladite localité. A l’occasion, cette société d’Etat a signé un protocole d’accord avec les propriétaires terriens qui vient marquer la fin d’une longue crise. C’était en présence des autorités administratives et coutumières.

La suite après cette publicité

200 sacs de riz de 25 kg, 200 sacs de Farine de 25 Kg, 100 cartons de savon, réhabilitation d’une garderie populaire, voilà entre autres les actions sociales que la SONATUR a réalisées à Garango. Ces actions, selon les responsables, ont couté 12 millions environ à la société d’Etat.

Selon le Directeur Général de la SONATUR, Boureima Ouattara, les entreprises au-delà de leurs activités lucratives volent souvent au secours des personnes vulnérables. Et comme le pays traverse une crise sécuritaire qui a occasionné les déplacements des populations, sa structure a jugé bon d’exprimer sa solidarité envers ces personnes qui ont tout perdu et qui ont besoin d’un soutien extérieur pour s’épanouir.

Pour lui, c’est cela aussi la responsabilité sociétale des entreprises. En plus il a fait savoir que cette cérémonie a été une occasion de signer un protocole avec les propriétaires terriens chez qui la société avait acquis des terrains pour aménager, parceller et les revendre à des prix accessibles aux populations.

Il a précisé que c’est depuis 2005 que ce projet souffre à cause des incompréhensions avec les propriétaires terriens. Il affirme que maintenant tout est rentré dans l’ordre et qu’ils ont commencé les opérations de vente en ligne depuis le lancement au mois de mars dernier à Orodara. Le site de Garango occupe environ 150 Ha et près de 280 parcelles y ont été aménagées.

Parmi ces parcelles, environ 100 sont disponibilisées pour les populations de Garango. Le DG a saisi l’occasion pour remercier les acteurs qui n’ont ménagé aucun effort pour parvenir à cette fin heureuse. Effectivement le représentant des propriétaires terriens, Guegané Issa, a confirmé en disant que la crise est derrière eux.

Quant aux représentants du chef et du président de la délégation spéciale de Garango, ils ont tous félicité la SONATUR et les propriétaires terriens quant à leur sens élevé du souci de vivre ensemble et de cohésion sociale. Le représentant des PDI a également remercié la SONATUR pour ce geste ô combien louable. Car cela permettra sans nul doute de soulager les PDI qu’elles sont, a-t-il reconnu.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite