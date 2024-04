Front de Défense pour la Patrie : « C’est le peuple qui décidera de la date limite de transition »

publicite

Dans une démonstration de solidarité sans équivoque, le Front de Défense pour la Patrie (FDP) a tenu, le vendredi 19 avril 2024 à Ouagadougou, une conférence de presse focalisée sur l’état de la nation, avec un accent particulier sur les domaines de la sécurité, de la politique et de la diplomatie. L’événement, qui a eu lieu au Centre National de Presse Norbert Zongo, a mis en lumière les réalisations notables du Capitaine Ibrahim Traoré et a appelé à une mobilisation générale pour renforcer la vigilance nationale.

Sous les projecteurs de l’événement, les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré ont été largement saluées par les membres du FDP. Des avancées ont été mentionnées dans divers domaines, notamment sur le plan sécuritaire et économique.

« Le capitaine Ibrahim Traoré a entrepris d’importantes réformes au sein de notre armée. Il a su instaurer une union et une cohérence entre tous les corps constitués de notre armée. Il a mis en place un plan de restructuration de notre armée. Il a mis en œuvre un plan d’équipement stratégique pour toutes les unités combattantes », a déclaré Kassoum Koudougou, Secrétaire Général du FDP, soulignant l’engagement sans faille du Président pour le bien-être et la sécurité du pays.

Au regard de ces acquisitions et innovations apportées par le président Ibrahim Traoré, le Front de Défense pour la patrie estime qu’il n’est pas convenable de parler de la fin de la transition. Pour eux, il est crucial de maintenir la stabilité actuelle pour permettre la consolidation des progrès réalisés.

« Quand nous disons de changer un président, c’est quand nous remarquons que celui qui est là n’est pas capable de finir avec les problèmes. Mais si nous avons un président qui est à la hauteur de finir avec ce que nous voulons, pourquoi le changer ? »,a martelé Lassané Sawadogo, Coordonnateur National du Front de Défense pour la Patrie.

Aussi ajoute-t-il que le peuple est souverain et décidera de la prolongation de la transition ou pas. « La date de la prolongation de la transition dépendra du peuple burkinabè. C’est le peuple qui décidera de la date limite de la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Quand nous sommes sortis le 30 septembre, on ne lui a pas demandé le nombre de temps qu’il allait faire. Nous lui avons simplement dit c’est toi le président et jusqu’à présent, nous disons que c’est lui le président. Ceux qui veulent connaitre la date de fin, la présidence n’est pas loin».

Parallèlement à ce soutien au président, le FDP a lancé un appel vibrant à la mobilisation générale de toutes les associations pour renforcer la vigilance nationale. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants, le mouvement a souligné l’importance d’une coordination étroite entre toutes les forces vives de la nation pour faire face aux menaces émergentes. « L’heure est venue d’agir collectivement, de mettre de côté nos divergences et d’œuvrer ensemble pour la défense de notre pays » a souligné le Coordonnateur National.

Alors que le pays continue de faire face à des défis internes et externes, pour le Front de Défense pour la Patrie, l’objectif, est de mettre en lumière l’importance de la stabilité et de la continuité dans la gouvernance pour assurer le développement durable et la sécurité de la nation.

Wendnekôta Gédéon SANGO (Stagiaire)

Burkina 24

