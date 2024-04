Le CFPM-SST et BKG Distribution signent un accord de partenariat pour un projet de mécanisation agricole au Togo

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Centre de Formation professionnelle en Conduite d’Engins Miniers et Sécurité au Travail (CFPEM-SST) et la société Bonkoungou Distribution (BKG Distribution) ont signé ce jeudi 18 avril 2024 à Lomé au Togo un accord de partenariat pour la réalisation du projet de Centre régional de mécanisation agricole de Kara en République togolaise.

La suite après cette publicité

L’accord a été signé par monsieur Ibrahim OUÉDRAOGO, Fondateur et PDG du CFPEM-SST et monsieur Bachirou Bonkoungou, Directeur Général de BKG Distribution. Par cet accord, le CFPEM-SST s’est engagé à apporter son expertise technique à BKG Distribution basée à Lomé pour la mise en place effective et l’opérationnalisation du Centre régional de mécanisation agricole de Kara.

En effet, l’intervention du CFPEM-SST permettra à BKG Distribution de constituer sur place une équipe forte et dynamique, formée et équipée à travers un transfert de compétences, pour la mise en route prochaine du Centre régional de mécanisation agricole de Kara.

En rappel, le projet du Centre régional de mécanisation agricole de Kara a été officiellement lancé en avril 2023 par le Président de la République togolaise S.E. Monsieur Faure Gnassingbé.

C’est donc un important projet si cher aux plus hautes autorités du Togo qui visent à dynamiser le secteur agricole du pays à travers une intensification de la production grâce à de meilleures techniques et à la mécanisation agricoles au profit des agriculteurs. La mise en œuvre de ce gigantesque projet est alors confiée à BKG Distribution pour une durée de 25 ans.

En signant cet accord de partenariat, le CFPEM-SST est heureux de participer à ce projet dont la mise en œuvre devrait permettre au secteur de l’Agriculture togolaise de devenir un meilleur employeur, plus productif et plus attractif pour la jeunesse afin de résorber le chômage tout en assurant une sécurité alimentaire. C’est aussi l’expertise burkinabè s’exporte.

Le CFPEM-SST dont le siège est à Ouagadougou est un centre de référence, un pôle d’excellence en matière de formation professionnelle à la conduite des engins des mines et des BTP toutes catégories confondues. Il est fondé en 2015 par Ibrahim OUÉDRAOGO, Expert formateur certifié qui auparavant a fait carrière dans le secteur des mines au Burkina Faso comme Opérateur d’engins puis Formateur polyvalent.

A l’occasion le Fondateur et PDG du CFPEM-SST, Ibrahim OUÉDRAOGO, a exprimé ses vives félicitations au Directeur Général de BKG Distribution pour la confiance placée en sa société et lui a assuré de tout l’engagement du CFPEM-SST à jouer pleinement sa participation pour que ce partenariat produise les résultats escomptés.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite