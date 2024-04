Lutte contre le terrorisme : Vers le renforcement des relations entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire

publicite

Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ont donné, le vendredi 19 avril 2024 à Niangologo au Burkina Faso, un nouveau départ à leurs relations de coopération qui ont été mises à mal ces derniers mois, par des incompréhensions, rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB).

« Nous quittons Niangologo avec les cœurs remplis de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. On ne peut que se féliciter pour ce qui vient de se passer ce jour et je n’en dirai pas plus », a affirmé le ministre d’Etat ivoirien en charge de la Défense, Téné Birahima Ouattara.

Le ministre ivoirien s’exprimait au terme d’une rencontre sollicitée par lui auprès de son homologue burkinabè, le général de brigade Kassoum Coulibaly. « Nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre du renforcement des relations entre nos deux pays pour lutter contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays », a estimé le général Coulibaly.

Ces derniers mois, les relations entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ont connu des tensions, liées aux arrestations de deux gendarmes ivoiriens et de deux éléments des Forces combattantes burkinabè, accusés d’avoir franchi la frontière avec leurs armes de service. De l’avis du ministre d’Etat ivoirien, s’il existe « des points d’achoppement », il faut les régler pour « aller de l’avant ».

« Cette rencontre que nous avons souhaitée, nous, partie ivoirienne, était très utile pour nous permettre de nous parler. Les peuples qui sont de part et d’autre de ces frontières, ont pratiquement beaucoup de choses en commun. (…) Et pour ce faire, ces deux peuples, doivent tout faire pour rester ensemble », a-t-il expliqué.

Pour le ministre d’Etat burkinabè en charge de la Défense, le Général de Brigade Kassoum Coulibaly, il sied que les deux nations voisines se parlent toujours et fassent en sorte qu’il n’y ait pas de rupture de dialogue. « Nous souhaitons vivre dans un espace commun de sécurité dans la fraternité et la cordialité. Chers frères, vous êtes chez vous. Il n’y a peut-être qu’une bande imaginaire qui nous sépare, (mais) on est ensemble », avait déclaré le général de Brigade Kassoum Coulibaly à l’ouverture des travaux.

Le ministre d’Etat Téné Birahima Ouattara a saisi l’occasion pour féliciter le Burkina Faso pour les victoires engrangées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il a fait part du soutien du Gouvernement ivoirien et affiché sa compassion face aux pertes subies dans le cadre de cette guerre.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

