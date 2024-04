Médecins du Monde encourage les jeunes à participer à l’éducation à la vie et l’interpellation des autorités

Pas de lauréats pour le concours de production d’articles écrits par des jeunes pour interpeller les autorités sur l’éducation à la vie familiale, organisé par l’ONG Médecins du Monde France-Burkina Faso, dans le cadre du projet RESPECT. Motif : Plagiat, non-respect des critères et manque d’originalité, c’est ce qu’a fait savoir le jury le vendredi 19 avril 2024 à Ouagadougou.

Pas de lauréats certes mais toutefois, les candidats sont repartis avec des attestations de participation. Selon Berenice Erica Dabira, membre du jury, le non-respect des critères préétablis, le manque d’originalité, ainsi que la présence notable d’éléments de plagiat dans les productions reçues sont des raisons qui ont fait qu’ils n’ont pas pu designer des lauréats.

«Les participants n’ont pas su faire preuve de réflexion intellectuelle et les aspects de plaidoyer n’ont pas été suffisamment mis en avant, malgré l’objectif du concours de produire des articles de plaidoyer auprès des autorités», a-t-elle déploré.

Pour Hassan Kindo, inspecteur de l’enseignement secondaire à la direction provinciale des enseignements post-primaires et secondaires, cette activité visait non seulement à récompenser les meilleurs articles rédigés par des jeunes mais aussi à « sensibiliser et interpeller les autorités sur l’éducation à la vie ».

« L’activité vient à point nommé pour permettre au système éducatif de souvent même interroger ses propres pratiques éducatives. Et permettre encore aux jeunes de pouvoir être outillés, d’avoir des compétences dans le sens de la rédaction des types de textes qui leur permettent d’exprimer leurs opinions, de participer à la vie de la société et de donner surtout leur point de vue qui est contributif dans cette marche de la société», a-t-il déclaré.

À noter que ce concours est initié afin de rappeler l’importance de l’éducation à la vie et de la participation active des jeunes à la société.

Fayssal COULIBALY

Pour Burkina 24

