Rencontre entre les États-majors du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire : La CCP/BF « note une bonne disposition à régler les différends » (Ousmane So)

Ceci est une déclaration du président de la Convergence Citoyenne et Panafricaine (CCP/BF), Ousmane So, concernant les pourparlers annoncés entre les États-majors de l’armée de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso.

Le mercredi 17 avril 2024, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, à la faveur d’une conférence de presse d’après conseil des ministres annonçait la tenue prochaine de pourparlers entre les États-majors de l’armée de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. Cette rencontre viserait à régler les petites questions récurrentes de franchissements de frontière entre les deux pays afin de leur permettre de retrouver leur fraternité d’antan. Pour le porte-parole du gouvernement ivoirien, cette situation n’est pas exclusivement liée à la Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.

De tels incidents interviennent aussi souvent avec le pays frontalier qui est la Guinée Conakry. L’explication à cette situation générale est le fait que les frontières ne soient pas totalement tracées. Le même mercredi 17 avril 2024, le site de l’Agence d’information du Burkina (AIB) confirmait une rencontre dans les prochains jours entre des autorités militaires de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. Selon l’Agence, des autorités militaires du Burkina Faso ont accepté la demande de rencontre formulée par leurs homologues de la République de Côte d’Ivoire.

À l’analyse des propos énoncés ci haut, la Convergence Citoyenne et Panafricaine ,(CCP/BF) note une bonne disposition de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso à régler les différends autour d’une table de dialogue. La CCP/BF prend acte de cette initiative de pourparlers qui devrait intervenir dans les jours à venir. Puissent les deux parties prioriser le dialogue dans le règlement des différends afin de sauvegarder la fraternité et la paix pour le bonheur des deux peuples frères.

La Convergence Citoyenne et Panafricaine, organisation de défense des droits des Burkinabè de l’étranger notamment ceux de la Côte d’Ivoire, reste convaincue que seuls le dialogue et la solidarité pourront permettre à nos pays de demeurer dans la paix semée par les devanciers dans les deux pays depuis des décennies.

Pour la Convergence Citoyenne et Panafricaine (CCP/BF)

Ousmane SO

Président

