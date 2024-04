Lycée technique national Sangoulé Lamizana : L’Amicale des anciens élèves du LTO crie à l’aide aux donateurs pour finir les travaux de la cantine

publicite

Les membres de l’amicale des anciens élèves du Lycée technique de Ouagadougou sont allés s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de construction de la nouvelle cantine qu’ils sont en train d’ériger au profit du Lycée technique national Aboubacar Sangoulé Lamizana, le mardi 23 avril 2024, à Ouagadougou.

Les travaux du gros-œuvre de la cantine s’évaluent à hauteur de 95%. Il ne reste que les travaux de finition qui n’ont pas encore démarré pour faute de moyens. L’amicale a lancé un appel à l’aide aux donateurs pour la finition de ces travaux.

«Nous voulons lancer un appel. Ce que nous avons fait à l’heure, nous sommes à 60 millions mais les travaux finis de tout le bâtiment avec tout ce qu’il y a de nécessité pour la finition sans compter l’équipement qui nous fait 205 millions de Francs CFA. Donc il nous reste encore un gap important à couvrir et c’est l’occasion pour moi ici, de profiter de vos micros et de vos caméras pour lancer un appel aux cœurs sensibles. Ces enfants qui sont là aujourd’hui ce sont eux qui vont nous remplacer demain comme nous, nous avons remplacé nos parents aujourd’hui», a lancé Rosine Kibora, présidente de l’amicale.

Elle a rappelé que l’idée de la construction de cette cantine est venue d’un constat qu’ils ont fait en 2020 lors d’une de leur visite dans cet établissement. «En 2020, quand le COVID-19 battait son plein, nous avons estimé que nous puissions aussi faire quelque chose pour le Lycée (…). Et c’est à cette occasion que nous avons souhaités visiter les infrastructures de l’établissement. Et dans cette visite-là, nous avons été amené à visiter la cantine et nous étions surpris (de l’état de la cantine, ndlr)», a-t-elle fait comprendre.

La présidente de l’amicale des anciens élèves du Lycée technique de Ouagadougou qui a quitté l’établissement depuis 1980, a fait savoir qu’ils étaient «surpris» de l’état de vétusté de la cantine de l’école. C’est partant de ce constat qu’ils ont pris l’initiative de construire une nouvelle cantine pour l’école.

«Il y a 45 ans en arrière quand nous nous étions au Lycée, on était dans des meilleures conditions que ça.Et c’est ça qui nous a amené à vouloir changer la donne et à offrir au Lycée une cantine digne de ce nom pour les élèves, une cantine digne de ce nom pour les professeurs et le personnel administratif, une cuisine digne de ce nom où les cuisinières vont faire la cuisine sans vraiment trop de peine», a-t-il ajouté.

Le proviseur du Lycée technique national Sangoulé Lamizana, Paul Marie Katanga a reconnu que la cantine est devenue vétuste, car les bâtiments datent de 1953 mais il a salué les efforts du gouvernement qui, malgré les difficultés continuent à subventionner des vivres pour la cantine.

«Ce sont les efforts de l’État. Vous savez, il y a combien d’établissements qui sont dans la ville de Ouagadougou ? Rares sont des établissements qui ont même une cantine. Avoir déjà cette cantine était bien par le passé, donc il ne faut pas comprendre que l’État a démissionné non», a-t-il déclaré.

Il a, par ailleurs, salué le soutien de l’amicale qui leur permettra de disposer d’une cantine scolaire pour le bonheur des élèves. «C’est un bâtiment qui a été conçu pour être un bâtiment R+, la base est solide, on peut ajouter encore. C’est extensible. C’est le type de bâtiment que nous voulons. Nous profitons de l’occasion pour tendre la perche à tous ceux qui peuvent nous aider en ce sens», a-t-il appelé.

En rappel, la nouvelle cantine que l’amicale est en train de construire a une capacité d’accueil de 600 élèves contrairement à l’ancienne qui ne peut accueillir que 100 élèves alors que l’école en compte 3000. Aussi, l’amicale compte-t-elle réfectionner l’ancienne cantine pour accueillir les professeurs et le personnel administratif.

