Coopération Sino-Burkinabè : « Le séminaire touche à sa fin, mais le début de notre amitié vient tout juste de s’écrire (Zhu Zhongshu)

Après les responsables de médias du Burkina Faso, c’était au tour des journalistes de boucler leur séminaire officiellement le mardi 23 avril 2024 à Beijing en République populaire de Chine. Cette immersion a été organisée par le ministère du commerce de la République populaire de Chine à travers le Groupe de communication internationale de Chine (CICG).

Après plus de 14 jours à travers des conférences, des visites touristiques et d’entreprises, des journalistes du Burkina Faso ont touché les réalités sur l’histoire et la culture de la république populaire de Chine.

Feng Yujuan, responsable de formation du Centre d’études internationales et de formation du CICG, a expliqué que l’objectif était de permettre de comprendre le développement de la Chine dans la capitale et dans les provinces. « On dit qu’il vaut mieux voir une fois que d’entendre cent fois« , a-t-elle souligné.

Également, Zhu Zhongshu, directeur adjoint du Centre d’études internationales et de formation du CICG, s’est réjoui de la tenue de ce séminaire. A l’écouter, les médias jouent un rôle essentiel dans les relations bilatérales entre la Chine et le Burkina Faso.

« Grâce à nos efforts conjoints, nous avons approfondi notre compréhension, tissé des liens d’amitié et obtenu des résultats fructueux et bénéfiques. Grâce à ces échanges, nous avons acquis une meilleure connaissance les uns des autres, ce qui ouvre la voie à une future coopération basée sur la réciprocité, le respect et l’égalité. En vous côtoyant, nous avons renforcé notre compréhension tout en suscitant davantage de curiosité à votre égard. Je suis convaincu que pour les personnes et les organisations, l’établissement de liens et les échanges avec l’extérieur offrent en fait une chance de se découvrir davantage« , a-t-il précisé.

Pour lui, les échanges de pensées entre différentes civilisations renferment la sagesse pour résoudre les problèmes mondiaux. « Malgré la numérisation de notre monde, je crois toujours que les dialogues face-à-face sont irremplaçables car ils nourrissent la confiance mutuelle et l’amitié sincère. Le séminaire touche à sa fin, mais le début de notre amitié vient tout juste de s’écrire. Et cette amitié ne fera que se renforcer dans les temps à venir« , a-t-il déclaré.

Le représentant des journalistes, Sébastien Monné, a indiqué que les Hommes de médias repartent plus enrichis de la culture et de l’histoire chinoise.

Cependant, il a suggéré que des stagiaires journalistes chinois puissent venir au Burkina Faso pour renforcer la collaboration. La cérémonie de clôture s’est achevée avec la remise de présents et des certificats.

