Plateau-Central : Le Commissariat de Police de District de Nagréongo inauguré

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, a présidé, le mardi 21 mai 2024, à Nagréongo dans la province de l’Oubritenga, région du Plateau-Central, la cérémonie officielle d’inauguration du Commissariat de Police de District de Nagréongo. C’était sous le parrainage de El Hadj Saidou BIKIENGA, ambassadeur de la paix, ressortissant de cette localité.

L’ouverture du Commissariat de Police de District (CPD) de Nagréongo consacre la mise en œuvre du concept de « sécurité de proximité » que la Police nationale met en pratique depuis quelques années à travers la Police de Proximité, selon le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA.

Il a indiqué que cette gouvernance sécuritaire basée sur la proximité, permettra à terme à la Police nationale de répondre efficacement à la lutte contre la délinquance et dissiper les barrières et préjugés entre les forces de sécurité intérieure et les populations. Pour ce faire, le Ministre Délégué Mahamadou SANA a invité les populations à s’approprier ce nouveau Commissariat de Police et à participer pleinement à la coproduction de la sécurité dans leur commune.

Aux premiers responsables de ce service de sécurité, le Ministre Délégué SANA a recommandé de prendre soin de l’infrastructure et des moyens dont elle est équipée pour une satisfaction optimale des besoins sécuritaires des populations. « Soyez des policiers modèles, des policiers intègres, des policiers disciplinés, courtois et surtout au service des populations », a-t-il recommandé.

Le premier vice-président de la Délégation spéciale de la commune de Nagréongo, Issouf DABROGO s’est réjoui de la mise en place effective d’un Commissariat de Police de District dans sa commune. Selon lui, ce service contribuera sans doute à améliorer l’offre sécuritaire dans la commune rurale de Nagréongo. C’est pourquoi, il a traduit sa reconnaissance au Gouvernement de la Transition ainsi qu’aux premières autorités en charge de la sécurité pour cet acte noble et salutaire.

Notons que dès son arrivée dans la commune, le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA est allé présenter ses civilités au Naaba Kaongo, chef de canton de Nagréongo et solliciter son accompagnement pour l’atteinte des résultats escomptés dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans sa localité.

Source : DCRP/MATDS

