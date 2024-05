Togo : La nouvelle Assemblée nationale rentre en fonction

publicite

Au Togo, la nouvelle Assemblée nationale est désormais opérationnelle après que les députés aient siégé pour la première fois le Mardi 21 Mai 2024 en session de droit pour la nouvelle législature. Sur les 113 députés, 107 députés étaient présents. Ce nouveau Parlement inaugure un changement de Constitution. Ces députés, élus pour un mandat de 6 ans, inaugurent la Vᵉ République. Un régime désormais parlementaire, dans lequel il n’y a plus d’élection présidentielle au suffrage universel direct.

Deux sièges de l’opposition sur cinq étaient vides, notamment celui de l’Alliance nationale pour le changement et celui des Forces démocratiques pour la République.

Pour Aimé Tchabouré Gogué, doyen d’âge et opposant, a inauguré cette première session en appelant au respect de la diversité : « Nous espérons que cette législature va travailler dans la bonne entente, même si nous avons une minorité très faible, avec une très large majorité, nous espérons que nous allons nous entendre, que nous allons nous écouter, pour travailler pour le bien-être de tous les Togolais ».

L’opposition au sein de cette nouvelle Assemblée Nationale représente à peine 5% des députés, toutefois pour Princesse Kayi Lawson, députée pour la majorité UNIR, il faudrait se garder de la minimiser : « À l’Assemblée nationale, on fera ce que veut le peuple togolais et nous serons tous ensemble pour construire le Togo ensemble, main dans la main, que ce soit l’opposition, ou la majorité parlementaire, qui est écrasante ».

Les prérogatives des deux présidents avec la nouvelle Constitution

La nouvelle Constitution togolaise promulguée le 6 Mai dernier par le président Faure Gnassingbé a été publiée ce 21 Mai, peu avant l’installation de l’Assemblée nationale issue des élections du 29 Avril. Dans cette Vᵉ République, le président a un rôle honorifique. Le pouvoir exécutif est entre les mains d’un président du Conseil des ministres. Il est élu par les parlementaires pour un mandat de 4 ans. Il accrédite les ambassadeurs, décerne les décorations, et reçoit le président du Conseil des ministres pour être informé de l’état de la nation.

Le pouvoir exécutif détenu par le président du Conseil des ministres

C’est le président du Conseil des ministres qui concentre le pouvoir exécutif. Cette fonction revient au chef du parti majoritaire à l’Assemblée à l’issue des élections législatives. Il est chef du gouvernement et des armées. Il détermine et conduit la politique nationale et internationale ; peut être à l’initiative de lois ; désigne un tiers des membres du Sénat et deux membres de la Cour constitutionnelle. Il peut aussi dissoudre l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale, quant à elle, a le pouvoir de mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Pour être recevable, la motion de défiance doit être signée par au moins 2/5 des députés.

