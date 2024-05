Semaine de la coopération Sino-Burkinabè : C’est parti pour la 4e édition à Bobo-Dioulasso

publicite

0 Partages Partager Twitter

La cérémonie officielle d’ouverture de la 4e édition de la semaine de coopération Sino-Burkinabè, a eu lieu le mardi 21 mai 2024 à Bobo-Dioulasso. Ainsi, du 20 au 26 mai 2024, une panoplie d’activités est prévue pour magnifier la coopération entre le Burkina Faso et la Chine.

La suite après cette publicité

« Enjeux et opportunités de l’initiative la ceinture et la route pour le développement de l’Afrique ». C’est sous ce thème que se tient la 4e édition de la semaine de coopération Sino-Burkinabè du 20 au 26 mai 2024. Selon le Président du comité d’organisation, Joël Da, cette édition va permettre de faire le point sur les avancées et les perspectives de la coopération.

Il a souligné que ce cadre est aussi l’occasion pour la jeunesse de saisir les opportunités pour le développement du Burkina Faso. « L’Initiative la Ceinture et la Route offre un potentiel transformateur pour l’Afrique, permettant de nouvelles voies de développement et de collaboration économique. En tant que jeunes leaders engagés, nous sommes résolus à saisir ces opportunités pour promouvoir un développement durable et inclusif dans notre pays », a déclaré Joël Da.

Cette semaine, a-t-il précisé, est aussi l’occasion d’échanger des idées, de partager des expériences et de renforcer les liens avec la Chine. Au cours de cette 4e édition, des formations sont prévues toute la semaine dans divers domaines clés tels que l’initiation à la langue chinoise, l’agriculture hors-sol et l’intelligence artificielle.

Selon la représentante de la présidente de la délégation spéciale régionale, Orokya Barro, ce programme d’activités dénote de l’importance et de la richesse de cette 4e édition. « Ces formations sont cruciales pour doter notre jeunesse des compétences nécessaires à l’ère de la mondialisation et des nouvelles technologies. Elles représentent une formidable opportunité pour nos jeunes d’acquérir des savoir-faire innovants et de contribuer activement au développement de notre région, a-t-elle affirmé.

Présent à la cérémonie d’ouverture, le premier conseiller en charge des affaires politiques de l’ambassade de Chine au Burkina Faso, Wang Wen Zhang, a souligné l’importance de cette initiative pour les deux pays.

« La Chine s’engage résolument aux côtés du Burkina Faso pour relever les défis du développement. Cette semaine de coopération est l’occasion de renforcer nos échanges et de définir de nouvelles pistes de collaboration, au bénéfice de nos peuples », a lancé Wang Wen Wang.

Pour lui, plusieurs acquis ont été engrangés dans le cadre de cette coopération. « Chaque année nous délivrons des bourses d’études aux étudiants burkinabè. Chaque année, plus de 400 jeunes sont formés en Chine dans des métiers diversifiés », a-t-il soutenu. Il a rassuré que la coopération entre le Burkina Faso et la Chine ne se limite pas seulement aux relations avec les premières autorités. Les jeunes, a-t-il ajouté, font aussi partie intégrante de cet élan. Il a invité la jeunesse à s’impliquer davantage pour le rayonnement de cette édition.

Au-delà de la cérémonie d’ouverture, cette journée a également permis de tenir un atelier d’échanges sur les opportunités offertes par la Chine au Burkina Faso. Les participants ont pu partager leurs expériences et leurs réflexions sur les moyens de tirer le meilleur parti de cette coopération.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite