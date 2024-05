Coopération Sino-Burkinabè : Des opportunités pour les jeunes entrepreneurs

publicite

Dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de la coopération Sino-Burkinabè, un atelier d’échange spécial s’est tenu le mercredi 22 mai 2024 à Bobo-Dioulasso. L’objectif était de présenter des opportunités offertes aux jeunes entrepreneurs burkinabè par le biais de cette coopération bilatérale.

Du 20 au 26 mai 2024, la coopération entre la Chine et le Burkina Faso est célébrée par le Club des jeunes pour la promotion de la coopération Sino-Burkinabè. Pour le conférencier, par ailleurs Directeur général du Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES), Ahmadé Guenda, cette conférence a permis de toucher la cible et de transmettre la bonne information.

« Notre fonds vise principalement à accompagner les projets structurants que les Burkinabè ont. L’Etat souhaite que nous accompagnons ces personnes qui vont créer de la richesse et créer de l’emploi pour la jeunesse », a-t-il indiqué.

Egalement, il a affirmé que le FBDES octroie des crédits d’investissements à travers des crédits ordinaires aux jeunes qui ont des projets structurants. Selon Ahmadé Guenda, les jeunes ont compris la nécessité de s’auto employer et qu’il convient de saluer.

Comme attentes, le Directeur général du FBDES a souhaité que les jeunes rédigent et soumettent des projets auxquels ils croient. « C’est surtout ça l’élément fondamental et le financement viendra booster l’idée. Le plus important c’est l’idée », a-t-il rappelé.

Présent à cette conférence, le premier conseiller en charge des affaires politiques de l’ambassade de Chine au Burkina Faso, Wang Wen Zhang, a présenté l’histoire de la Chine. Il a également présenté les piliers sur lesquels la Chine s’est appuyée pour impulser son propre développement économique. Pour lui, la Chine a fait du développement et de l’innovation une priorité depuis des décennies.

A l’écouter, l’innovation est la clé pour créer de la richesse et de l’emploi, surtout chez les jeunes. « C’est pourquoi nous avons partagé notre expérience et nos meilleures pratiques avec nos partenaires burkinabè », a-t-il soutenu.

Le Président du comité d’organisation de la Semaine de coopération Sino-Burkinabè, Joël Da, s’est félicité de la tenue de cet atelier. « Au vu de l’ensemble des questions qui ont été posées aux différents panélistes, nous sommes satisfaits de la tenue de cette activité.

Il y a eu un engouement assez important surtout sur les questions de financement de projets, et sur le modèle économique de la Chine », a relevé Joël Da. Il a invité les jeunes à saisir les possibilités de financement, de réseautages offerts par cette 4e édition de la Semaine de coopération Sino-Burkinabè.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

