4e édition du FESCUSAN : La maison de la jeunesse et de la culture Jean Pierre Guingané aux couleurs de la culture San

publicite

0 Partages Partager Twitter

La quatrième édition du festival de la culture San (FESCUSAN) a ouvert ses portes le jeudi 23 mai à l’esplanade de la maison de la jeunesse et de la culture Jean Pierre Guingané à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Du 24 au 26 mai 2024, prestations d’artistes et de troupes traditionnelles, défilé de masque, parade de flutistes, exposition de mets locaux et d’objets culturels et traditionnels sont au menu de la quatrième édition du Festival de la Culture San (FESCSAN) qui déroule son contenu au palais de la jeunesse et de la culture Jean Pierre Guingané de Ouagadougou.

Ce projet culturel cherche à promouvoir et à valoriser la culture San dans toute son entièreté. Le FESCUSAN est une initiative portée par une jeune équipe qui fait montre de sa conviction que la culture est le socle de tout développement dont on ne peut se passer.

« Quoi qu’on dise, nous allons retourner à la source. Je félicite les autorités qui ont décrété le 15 mai comme journée des coutumes et des traditions. Vu toutes les réalités que nous vivons aujourd’hui nous sommes obligés de faire retour à la source. Et aujourd’hui nous devons travailler à sauvegarder la culture afin que nos jeunes frères qui viennent après nous sachent quelle est notre identité culturelle », a fait entendre Urbain Toé, président de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel, et président du comité d’organisation du FESCUSAN.

Cette édition est parrainée par Roger Ilboudo Naabiga, qui a affiché sa fierté de voir que le présent festival ne se focalise pas uniquement sur les réjouissances mais pose la réflexion autour de la nécessité de replacer la culture au cœur des actions de développement.

« Félicitations à ce comité d’organisation majoritairement composé de jeunes qui a compris que la culture est la base de tout développement, en faisant voir ce festival qui est à sa quatrième édition. Pour cela je vous encourage à être encore plus dynamiques, plus soudés et plus dévoués pour nous faire revivre encore et encore plusieurs éditions du festival de la culture San », a-t-il exprimé.

La communauté mossi est l’invité d’honneur de cette quatrième édition du FESCUSAN. D’ailleurs, l’évènement est placé sous le patronage du Ouidi Naaba Kiiba qui n’a pas manqué d’appeler les différentes communautés à se connaitre, gage du vivre ensemble pacifique.

« C’est une joie pour nous d’aider à promouvoir l’ensemble des cultures que nous avons dans notre pays. Nous voulons que le monde s’imprègne de ces cultures et comme ça nous pouvons vivre ensemble harmonieusement si on se connait davantage », a-t-il indiqué. La vieille alliance par la parenté à plaisanterie entre la communauté Samo et Mossi a donné une coloration à la cérémonie d’ouverture.

L’édition est placée sous le signe de la résilience et de la cohésion sociale d’où le thème « Contribution de la culture au renforcement de la résilience : qu’elles actaient pérennes dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale ? »

Lire aussi 👉🏿 Le FESCUSAN acte 4 pour communier autour de la culture San du 23 au 26 mai 2024 à Ouagadougou

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite