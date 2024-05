Éducation sociale et financière : Des cadres du MENAPLN outillés à Ziniaré

publicite

Dans le cadre de la mise en échelle du programme d’éducation sociale et financière au niveau national, une soixante de cadres du ministère en charge de l’éducation ont été outillés du 20 au 23 mai 2024 à Ziniaré.

L’opérationnalisation des activités du projet Promotion de l’accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité (PROMESSE-FP) implique l’intégration des modules en éducation sociale et financière dans les curricula des enseignements post primaire et secondaire au Burkina Faso.

C’est dans ce cadre qu’une soixantaine de cadres du ministère en charge de l’éducation ont été outillés sur la promotion l’éducation sociale et financière. Rayaissé Zougouri/Hadé, chargée de projet PROMESSE-FP, a fait comprendre que ces cadres sont des acteurs clés dans la conception des curricula.

« Les documents qui ont été finalisés doivent être maintenant acheminés au niveau des classes pour la mise effective de l’éducation sociale et financière en tant que programme qui sera déroulé au post primaire et secondaire. On a trouvé la discipline d’accueil et stabiliser les thématiques.

Maintenant, il faut aller en classe. Et pour aller en classe, il faut préparer les acteurs qui vont mettre en œuvre le programme à savoir les cadres concepteurs du ministère de l’éducation », a-t-elle relevé. Elle a indiqué que ces cadres seront chargés de faire le suivi des activités dispensées dans les salles de classe.

Le représentant du directeur général de la qualité de l’éducation formelle au MENAPLN, Georges Tapsoba, a salué l’initiative. « Cette initiative rentre dans le cadre de nos préoccupations qui est d’arriver à un enseignement de qualité pour tous les enfants du Burkina Faso.

L’éducation sociale et financière est déjà prise en compte à travers les nouvelles thématiques que nous voulons intégrer dans le cadre de l’orientation du curriculum. A la rentrée prochaine, si l’éducation civique est effective, cette thématique sera prise en compte », a-t-il indiqué.

Félix Yao, formateur, a souligné que des modules comme la finance personnelle et des outils pédagogiques ont été enseignés aux participants. « On a amené les participants à établir le distinguo entre les envies et les besoins. Egalement, d’établir des priorités en matière de finance et intégrer l’épargne comme première dépense.

Les participants ont appris la question de l’argent par rapport à leur propre vécu. L’éducation financière enseignée à nos enfants permettra de former un nouveau type de citoyen Burkinabè capable d’être responsable vis-à-vis des questions financières de pouvoir épargner et de participer au développement du pays », a-t-il laisser entendre.

Egalement, Lamouni Soro, inspecteur général de l’enseignement secondaire et participant, a estimé que cette formation a été très pratique. « Nous avons beaucoup appris au cours de cette formation. C’est l’un des ateliers ou les participants ont bénéficié des savoirs qui vont aider personnellement chacun dans sa vie quotidienne.

Nous avons appris comment être en accord avec l’argent que nous avons. Comment il faut gérer avec les dépenses, les besoins, les envies et de dégager des priorités. Ce que nous avons appris va nous permettre de former les enseignants pour une mise en œuvre efficace de l’éducation sociale et financière dans les différents établissements du Burkina Faso », a-t-il précisé.

