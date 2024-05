Région du Centre-Sud : Don de matériels au Gouvernorat, aux FDS et aux VDP en présence du Directeur général des douanes

publicite

La Direction régionale des douanes du Centre-Sud a fait don, le jeudi 23 mai 2024, de 14 motos et des explosifs au Gouvernorat, au Conseil régional du Centre Sud, aux VDP, à la Gendarmerie, à la Police et à la Direction régionale de l’environnement.

Etaient présents à cette cérémonie organisée au Gouvernorat, le gouverneur, le Directeur général des douanes du Burkina, la Secrétaire générale de la région, le Haut-Commissaire du Zounwéogo, la Directrice régionale des douanes du Centre-Sud, les autorités militaires et paramilitaires.

L’objectif de ce don aux Forces combattantes et à l’Administration publique est de participer à l’effort de paix et à la reconquête du territoire national. Le don aux bénéficiaires est composé de 14 motocyclettes, de 6510 bâtons de matières explosives et de 525 litres de gasoil saisis par la Brigade mobile des douanes de Manga. Il faut noter que c’est suite à une requête faite à la Direction générale des douanes (DGD) par les autorités de la région que ce don a été possible.

En effet, le Code des douanes autorise la Douane à faire don de certaines marchandises confisquées après saisies opérées lors de ses missions. Le présent don est composé entre autres de 14 motos et est réparti comme suit :

– Gouvernorat : 2 YAMAHA YB 100;

– Conseil régional du Centre Sud : 2 motos (SANYA et HAOJIN;

– VDP : 4 motos : (2 YAMAHA XTZ 125 e, 1 HAOJIN et 1 APSONIC);

– Gendarmerie : 2 motos YAMAHA XTZ 125 e;

– Police : 2 (YAMAHA XT 250 et 1 YAMAHA YB 100);

– Environnement (Eaux et Forêt) : 2 motos (YAMAHA XT 250 et YAMAHA YB 100).

Il faut noter que les explosifs seront utilisés dans le cadre de la stratégie de défense. Selon le Directeur général des douanes, l’Inspecteur divisionnaire des douanes, Adama ILBOUDO, ce don « s’inscrit dans le cadre de la dynamique de l’excellente collaboration entre les FDS et les partenaires traditionnels ». Il a renchérit ses propos en disant que ce geste vise à raffermir les liens de solidarité entre les entités de l’Administration publique.

Il est important de souligner que ce don s’inscrit également dans les actions de mise en œuvre de l’axe 3 du Plan stratégique de la DGD portant transparence et développement du partenariat et en phase avec le slogan de la Journée internationale de la douane (JID) « la douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs clairs et précis ».

Les bénéficiaires, par la voix du gouverneur de la région du Centre-Sud, Massadalo Yvette NACOULMA /SANOU, se sont réjouis pour ce geste noble. Ils ont exprimé leur reconnaissance et leur sincère gratitude à l’institution douanière « pour cette action qui permet de renforcer les capacités des services ».

Les bénéficiaires directs et indirects espèrent qu’il s’agit d’un début de partenariat fructueux entre la région du Centre-Sud et la DGD. Ils sont convaincus que ce don « va permettre entre autres à l’administration d’avoir un fonctionnement régulier tout en renforçant la quiétude et la sérénité des populations du Centre-Sud».

Aussi ont-ils promis solennellement d’en faire bon usage, un conseil que leur a d’ailleurs prodigué Madame le Gouverneur.

La visite du Directeur général des douanes s’est poursuivie avec une rencontre d’échanges avec le personnel de la Brigade mobile des douanes de Manga sur les préoccupations liées à l’exécution du service.

Enfin, une visite du site qui abritera le bâtiment de la Direction régionale des douanes du Centre-Sud a mis fin au périple.

Source : SCRP-DGD

