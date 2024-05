Élimination du paludisme : Les agents de santé publique disposent désormais d’une plateforme de collecte de données

publicite

Le Secrétariat permanent pour l’élimination du paludisme a procédé ce vendredi 24 mai 2024 au lancement officiel de la plateforme du répertoire des données du paludisme (ReDoP) dans le but de lutter efficacement contre le paludisme.

Malgré les résultats significatifs en terme de lutte contre le paludisme, cette maladie demeure un problème de santé publique. En 2023, le ministère en charge de la santé a enregistré malheureusement 2000 cas de décès des enfants de moins de 5 ans selon Dr Issa Ouédraogo, secrétaire général du département en charge de la santé.

« Cette situation nous impose de disposer des informations fiables sur les facteurs favorables et défavorables du paludisme en vue de mieux orienter les stratégies de lutte contre cette maladie », a indiqué Dr Issa Ouédraogo. Et c’est dans cette optique que le secrétariat permanent pour l’élimination du paludisme a réuni les différents acteurs de la santé publique pour leurs présenter la plateforme du répertoire des données du paludisme (ReDoP).

Des dires du secrétaire général, cette plateforme va contenir un maximum de données, d’informations en lien avec le paludisme afin de permettre aux agents de mieux lutter contre le paludisme. « Cette plateforme assure une collection avec plusieurs bases de données à partir desquelles elle télécharge et synchronise les informations sur le paludisme. Ainsi le ReDoP BF est interopérable avec la base des données climatiques, de surveillances épidémiologiques », a ajouté Dr Issa Ouédraogo.

À écouter Dr Sidzabda Kompaore, secrétaire permanent pour l’élimination du paludisme, cette plateforme a été conçue de sorte qu’elle puisse être utilisée non seulement par le niveau central mais également par le niveau intermédiaire et le niveau périphérique.

Avec cette plateforme, « on aura des données épidémiologiques, des données sur le climat, sur l’entomologie également et ce qui va nous permettre d’analyser de façon holistique le phénomène du paludisme et c’est en ça justement que cette plateforme est très importante pour le secrétariat permanent pour l’élimination du paludisme », a fait savoir Dr Sidzabda Kompaore.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

