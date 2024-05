Sécurité au Burkina Faso : La promotion « Participation citoyenne » prête à jouer sa partition

publicite

Une cuvée de 777 policiers composée de 745 sous-officiers de police nationale et de 32 policiers municipaux prêts à servir la Nation, est en fin de formation. Ces derniers ont arboré leurs épaulettes devant les autorités civiles et militaires, les parents et connaissances au cours d’une cérémonie de sortie de promotion ce vendredi 24 mai 2024, à Ouagadougou.

La 53e promotion de l’école nationale de police forte de 777 éléments a été déclarée prête à servir la Nation par le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela, avec pour nom de baptême «Participation Citoyenne». La moyenne minimale de passage ou de validation d’une année est de 12/20, a rappelé Oumarou Songne, directeur général de l’école nationale de police.

«Ainsi à la fin de leur formation, le palmarès des élus de ce jour est le suivant. À l’issue des différentes évaluations, les délibérations des résultats scolaires ont permis de déclarer 777 élèves admis sur 782 élèves enregistrés à leur entrée à l’école nationale de police.

Soit 5 ajournés dont 3 pour insuffisance des résultats et 2 ajournés pour des raisons de santé. Parmi les admis, on dénombre au niveau de la police nationale 745 admis sous-officiers de police avec des moyennes allant de 14,04 à 16,77/20.

Au niveau de la police municipale 32 admis dont 7 contrôleurs de police municipale issus du concours professionnel dont les performances sont comprises entre 15,37 et 16,74/20. 25 assistants de police municipale issus du concours professionnel dont les performances vont de 14, 89 à 16,51», a révélé le directeur général de l’école nationale de police.

Les élèves sous-officiers de la Police nationale ont été envoyés au centre d’entraînement d’intervention de la Police nationale pour leur aguerrissement en technique d’intervention au combat. Et ceux de la police municipale, ils ont été mis à la disposition du groupement des compagnies républicaines de sécurité pour la formation en défense caserne, en sécurisation des sites sensibles et en services d’ordre et de sécurité.

À la suite du directeur général de l’école nationale de police, le ministre en charge de la sécurité, Émile Zerbo s’est dit réjoui de l’intégration du programme de mise en conditionnement opérationnel à la formation initiale des élèves sous-officiers au centre d’entraînement des unités d’intervention de la police nationale.

Mahamadou Sana, ministre délégué à la sécurité a été choisi par les élèves policiers de la 53e promotion pour être leur parrain. Et en cette qualité, il a invité ses filleuls à cultiver des qualités personnelles et des valeurs qui feront d’eux des policiers exemplaires et efficaces sur le terrain.

«Il s’agit du patriotisme, du professionnalisme et de l’intégrité. Étant encore dans la force de l’âge : Soyez innovants, créateurs et bannissez la routine. Ne vous victimisez jamais, vous perdrez confiance en vous. Soyez courageux, audacieux avec un esprit d’imagination fertile et d’intelligence et vous réussirez. Laissez la soif du succès et du travail bien fait se creuser en vous», a-t-il conseillé.

Le délégué général de la 53e promotion, Laurent Sabdamo a affirmé qu’ils ont reçu une formation qui répondra aux besoins des Burkinabè. En tant qu’un aîné et soucieux des promotions futures, Laurent Sabdamo a fait part au Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tembela de quelques doléances.

Il s’agit notamment de la dotation en tenues et la construction des amphithéâtres afin de permettre à l’école nationale de police de pallier le problème des salles de cours surtout que l’institution s’apprête à accueillir plus de 2000 élèves sous-officiers dans les jours à venir.

Willy SAGBE

Burkina 24

