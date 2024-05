« Le FIJAO permet à la jeunesse de briser toute sorte de discours qui tendent à diviser les peuples africains » (Billy Ouattara)

publicite

Le forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou (FIJAO) s’est ouvert ce vendredi 24 janvier 2024. Placé sous le haut patronage du président de la transition le capitaine Ibrahim Traoré, ledit forum a réuni à l’université Joseph Ki-Zerbo des jeunes venus du Burkina Faso et de plusieurs autres pays d’Afrique pour réfléchir autour du thème « Défis et enjeux de l’intégration régionale en Afrique : contributions des jeunes leaders du continent ».

La jeunesse africaine a répondu à l’appel de l’intégration panafricaine à Ouagadougou. Plus de 15 pays ont été conviés à cette deuxième édition du FIJAO. Ce sont plus de 1500 participants qui vont assister à des panels ministériels, des échanges avec le ministre de la jeunesse d’autres personnalités venus pour l’occasion.

Selon l’association pour la promotion de l’intégration africaine (APIA), organisatrice de l’évènement, cette édition se veut être une plateforme d’échanges enrichissants et de réflexions pour une jeunesse panafricaine dynamique et consciente des enjeux internationaux et géostratégiques actuels. Et en croire le coordinateur de l’APIA, Billy Ouattara, le FIJAO veut briser les barrières.

« Aujourd’hui nous pensons que le FIJAO se positionne comme un évènement majeur qui permettrait de briser toutes les barrières qu’il y a au niveau du continent qu’elles soient politique, économique ou socio-culturelle en mettant en synergie les réflexions des jeunes à travers des partages d’expériences mais aussi le réseautage afin qu’on ait une jeunesse beaucoup plus unifiée, une jeunesse en phase avec les réalités de son continent pour relever les différents défis. Pour nous le FIJAO permet à la jeunesse de se parler, de se rencontrer et de briser toute sorte de discours qui tendent à diviser les peuples africains », a déclaré Billy Ouattara.

Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, Dr Boubacar Savadogo, parrain de cette 2ème édition du FIJAO a pour sa part réitérer le soutien de son département à ce forum. « Nous avons voulu que ce soit les jeunes qui porte ce forum, ce n’est pas un forum qui est organisé par mon ministère, nous on les accompagne et on se tient prêt à accompagner la mise en œuvre des recommandations et des résolutions qui seront faites au cours des travaux », a-t-il souligné.

Pour Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’Etat, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, représentant le président de la transition, ce forum est le signe d’une jeunesse débout tout en soulignant l’initiative de cette rencontre de la jeunesse Africaine.

« C’est l’occasion pour nous de traduire notre reconnaissance au comité d’organisation qui se bat pour la tenue régulière de ce forum qui est déjà à sa deuxième édition je pense que c’est le signe d’une jeunesse débout et surtout d’une jeunesse décider à être actrice du changement il est temps que la jeunesse comprenne qu’ il n’y’a personne qui viendra construire l’avenir pour eux », a-t-il affirmé.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

