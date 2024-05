Assises nationales : Sur les lieux avant l’heure !

publicite

Les assises nationales sont prévues se tenir les 25 et 26 mai 2024, à Ouagadougou. Nous avons fait un tour sur les lieux ce 24 mai. Constat !

À quelques heures de l’ouverture officielle des assises nationales, la salle de conférences de Ouaga 2000 semble prête à accueillir les travaux. Au grand dehors, devant l’entrée principale de la salle, un pickup est stationné avec des militaires. À l’intérieur, nous constatons aussi la présence notamment de quelques éléments des sapeurs-pompiers. Sur la clôture de la salle, on constate également des banderoles avec différents messages.

«Assises nationale sur la suite de la transition : Assumer par nous-mêmes notre destin et notre souveraineté», peut-on lire sur une banderole devant l’entrée principale de la salle. Un peu plus devant, on aperçoit une autre banderole sur laquelle il est écrit : «Fils et filles du Burkina Faso, unis pour une gouvernance porteuse d’espérance pour notre peuple ».

Les journalistes ayant reçu des accréditations ont été donc demandés à passer chercher leurs badges ce vendredi soir à la salle de conférences de Ouaga 2000. Raison pour laquelle nous sommes là d’ailleurs. Ici nous croisons quelques confrères qui y sont déjà.

Il faut se munir de sa carte de presse, sa carte d’identité ou tout autre document d’identité et renseigner des informations sur une affiche pour entrer en possession de son badge. L’exercice se passe plutôt vite et bien car il n’y a pas vraiment assez de journalistes.

Ils arrivent l’un après l’autre. À la sortie, on croise un confrère qui vient d’arriver, il s’empresse de remplir les formalités. Sur le terrain faisant face à la salle de conférences, nous avons trouvé à notre arrivée, un mouvement de soutien du pouvoir qui était là à lancer des messages appelant à la prolongation de la transition.

Après avoir retiré notre badge alors que nous sommes au parking pour prendre notre engin, nous rencontrons un membre du collectif panafricain. Il se nomme Mahamadi Zoungrana. Nous l’approchons immédiatement pour prendre son avis sur les assises nationales. L’homme ne passe pas par quatre chemins.

«Nous attendons de ces assises, la prolongation de la transition et également porter haut le capitaine Ibrahim Traoré dans cette prolongation-là pour une durée d’au moins 10 ans pour qu’il puisse réaliser le rêve des Burkinabè, celui d’un Burkina Faso meilleur à vivre pétri de paix et de justice pour tous », déclare-t-il.

Aussi, dit-il attendre du gouvernement qui sera mis en place après ces assises qu’il soit un gouvernement de «combat». «Un gouvernement de combat sur tous les fronts notamment sur le plan sécuritaire, le plan de développement et sur la frange jeunesse dans le prochain gouvernement», appelle-t-il.

Tous les petits plats sont en train d’être mis dans les grands pour que tout se passe bien pendant ces assises. Nous avons également pu voir une équipe de la SONABEL sur les lieux en pleins travaux à côté de la salle de conférences. Le rendez-vous est donc pris pour demain pour en savoir sur le sort qui sera fixé à l’actuelle transition au Burkina Faso…

Willy SAGBE

Burkina 24

