Rwanda : Le Burkinabè Dr Lassina Zerbo intègre le cabinet restreint du président Paul Kagamé

L’ancien Premier ministre du Burkina Faso, Dr Lassina Zerbo a intégré le cabinet restreint du président rwandais Paul Kagamé. Il l’a annoncé le 24 mai 2024 sur ses réseaux sociaux.

« Je voudrais traduire mes sincères remerciements au Président Paul Kagamé pour sa confiance », a-t-il fait savoir, exprimant ainsi sa « fierté » d’avoir « intégrer son cabinet restreint ».

Mes sincères remerciements au President @PaulKagame pour sa confiance : Fier d’intégrer son cabinet restreint – Member of Strategy & Policy Council – Energy Advisor .

En plus des fonctions de Président du Conseil d’Administration #RwandaAtomicEnergyBoard @RAEB_Rwanda https://t.co/0FR00UVSru — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) May 24, 2024

L’ancien Premier ministre du Burkina intègre le cabinet en tant que Membre du Conseil stratégique et politique – Conseiller en Énergie. Et ce, en plus de ses fonctions de président du Conseil d’administration de Rwanda Atomic Energy Board.

