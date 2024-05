Religion au Burkina Faso : La paroisse de Zagtouli a 10 ans

publicite

La paroisse Sainte Trinité de Zagtouli a célébré ce dimanche 26 mai 2024, son 10e anniversaire et la journée des ressortissants et des communautés. La célébration a été présidée par l’archevêque métropolitain de la ville de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiébo.

2014-2024, cela fait exactement 10 ans que l’Eglise de Zagtouli a été instituée en une paroisse, auparavant sous la tutelle de la paroisse Saint Pierre de Gounghin. Le 26 mai, jour de la solennité de la Sainte Trinité, jour de leur saint patron, une grande messe a eu lieu et présidée par Monseigneur Prosper Kontiébo.

Selon ce dernier, la sainte Trinité est un mystère très beau car c’est Dieu en trois personnes à savoir le Père, le Fils et le Saint Esprit. « En célébrant la solennité de la Sainte Trinité nous affirmons tout simplement que Dieu est amour.

Je voulais affirmer comme nous le disons dans le credo que nous croyons en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Ce sont les trois personnes de la sainte Trinité : un en trois personnes. Ce n’est pas plusieurs Dieu. C’est ce que nous fêtons aujourd’hui.

Le mystère de la Sainte Trinité est une révélation de l’amour de Dieu. Je voulais que tous les fidèles catholiques de Zagtouli puissent rayonner de l’amour de Dieu et de cette communion de Dieu avec l’homme. D’abord dans nos foyers et partout dans nos milieux d’apostolat comme les quartiers et les CCB. C’est le message fondamental à eux adressé. Vivez dans l’amour, vivez dans la communion », a exprimé l’archevêque.

Pour le curé de la paroisse Abbé Cyrille Bouda, c’est un sentiment de gratitude envers Dieu pour ce qu’il a fait durant ces 10 ans pour la paroisse de Zagtouli. A l’entendre, beaucoup de projet ambitieux ont été réalisés. Il a de ce fait lancé un appel à tous les fidèles de Zagtouli à s’unir pour l’édification de cette jeune paroisse.

« La perspective de la paroisse c’est de continuer dans la construction de l’église par l’adoption du plan déjà dans les prochains jours car nous voulons construire une grande Eglise. La construction est estimée à 400 millions de Francs CFA. C’est un défi que je lance à toutes les filles et tous les fils de la paroisse. Rien n’est impossible », a-t-il fortement interpelé.

Plus loin dans ses propos, le curé de la paroisse, Abbé Cyrille Bouda a fait savoir que beaucoup d’activités ce sont articulées autour de cette fête anniversaire. Il s’agit entres autres de mariages collectifs de 236 couples pour le mariage religieux et 100 couples pour le mariage civil, de baptêmes des enfants et des adultes, d’un tournoi Maracaña pour les enfants, d’une remise d’attestation de reconnaissance à 71 personnes qui se sont illustrées pour le bien de la paroisse, de la construction d’une nouvelle grotte et des grandes salles de réunions…

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

