Farid Ouédraogo sur la liste des Étalons : « C’est compte tenu de sa compétitivité que nous l’avons appelé » (Brama Traoré)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Farid Ouédraogo est de retour en sélection nationale. Ce lundi 27 mai, il a été sélectionné par le coach Brama Traoré pour les éliminatoires du mondial 2026. Un retour après un faux pas à la CAN 2021. Le pourquoi ? Brama Traoré, le sélectionneur national répond.

La suite après cette publicité

«Il faut bien vouloir oublier l’épisode du Cameroun. Farid, aujourd’hui a beaucoup appris d’expériences en jouant au Congo. C’est un autre public. Ce sont des matchs d’un très bon niveau. Chaque jour, il révèle qu’il peut jouer en équipe nationale. C’est pour cela qu’il a été appelé. Nous pensons qu’il va nous aider dans ce sens. C’est un joueur très compétitif aujourd’hui. C’est compte tenu de sa compétitivité que nous l’avons appelé », a déclaré Brama Traoré.

Les Etalons du Burkina Faso croise l’Égypte le 6 juin et la Sierra Leone le 10 juin 2024, dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026, sans leurs capitaine et leur vice-capitaine, respectivement Bertrand Traoré et Issoufou Dayo, sans oublier d’autres retours et des absences.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite