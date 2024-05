Assane, le fils de Alassane Ouédraogo en passe de signer avec le Bayern

publicite

0 Partages Partager Twitter

Assane Ouédraogo, 18 ans, sur le point de rejoindre le Bayern de Munich. Le milieu de terrain Burkinabè-Allemand est l’une des priorités du club allemand. Cependant, afin de lui donner plus de temps de jeu, Assane Ouédraogo devrait être prêté à Schalke 04, son club actuel, après sa signature avec le géant bavarois.

La suite après cette publicité

Mais en attendant, le Bayern de Munich souhaite d’abord régler la question de son staff technique afin de trouver son nouveau manageur avant de faire signer cet attaquant. La signature de ce joueur considéré comme l’un des meilleurs talents ne serait qu’une question de formalité.

Cette saison, Assane Ouédraogo a disputé 17 matchs et inscrit 3 buts avec Schalke 04 en deuxième division. Avec l’équipe des petites catégories d’Allemagne, le joueur a disputé 17 matchs et inscrit un but. L’AS Roma est aussi intéressé pour engager le joueur.

Assane Ouédraogo est le fils de Alassane Ouédraogo, ancien international burkinabè entre 1996 et 2007, formé au Santos FC de Ouagadougou. Ce dernier a évolué à Charleroi en Belgique, Cologne, RW Oberhaussen, TuS Coblence, RW Essen et Fortuna Cologne.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite