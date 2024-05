Edmond Tapsoba, le probable futur « Ballon d’or africain » accueilli en héros à Ouagadougou

publicite

Edmond Tapsoba est l’un des joueurs africains qui ont le plus brillé dans le championnat. Après la fin de la saison marquée par un titre d’Allemagne et une Coupe d’Allemagne, le Burkinabè a rejoint Ouagadougou dans une liesse populaire.

Il y avait un grand monde ce lundi 27 Mai 2024 à l’aéroport international de Ouagadougou pour accueillir Edmond Tapsoba. Plusieurs fans, avec des banderoles l’attendaient.

Et, c’est dans une liesse populaire qu’ils ont accueilli « Zaksoba » pour faire le tour de la ville de Ouagadougou. Perché sur un véhicule, Edmond Tapsoba a parcouru Ouagadougou avec les acclamations de certains fans amassés devant la route.

Edmond Tapsoba, cette saison a disputé six matchs de la Coupe d’Allemagne avec un but, 12 matchs de l’Europa League pour deux buts et 28 matchs de Bundesliga avec une passe décisive. Edmond Tapsoba devra rejoindre plus tard l’équipe des Étalons à Casablanca pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

