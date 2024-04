Voici pourquoi Edmond Tapsoba est le meilleur défenseur central de Bundesliga (Statistiques)

publicite

De nos jours, les statistiques sont importantes dans le football pour évaluer les performances des joueurs. Après le sacre de Bayer Leverkusen en Bundesliga, le site The Stats Way, un site d’analyse des statistiques de football, graphiques et prévisions, a sorti les statistiques des meilleurs joueurs du championnat allemand. Le Burkinabè Edmond Tapsoba a les meilleurs statistiques à son poste à la date du 1er avril 2024.

Ainsi selon les statistiques générées par le site, Edmond Tapsoba a la meilleure moyenne 7,97 devant Nico Schlotterbeck de Dortmund (7,93) et le duo du Bayern de Munich Kim Minjae (7,88) et Upamecano Dayo (7,74). Le coéquipier de Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, est classé cinquième.

A l’analyse des performances du défenseur central burkinabè, il n’y a que cinq matchs disputés par Edmond Tapsoba où il n’a pas eu une moyenne supérieure à 8.

Selon le site, le meilleur match de Edmond Tapsoba, vainqueur de la Bundesliga, a été enregistré lors de la 3e journée contre Darmstadt où trois de ses coéquipiers ont écopé d’un carton jaune. Cette rencontre s’est achevée par un score de 5 à 1 pour le Bayer Leverkusen. Son pire match a été enregistré lors de la première journée.

Inscrit dans l’équipe type

Sans conteste donc, Edmond Tapsoba est le meilleur défenseur central de la Bundesliga au vu des statistiques. Tout naturellement, le défenseur burkinabè est dans l’équipe type composée par le site. Lukas Hradecky est dans les buts de l’équipe type. En défense, on retrouve Edmond Tapsoba, Nico Schlotterbeck (Dortmund), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Le milieu de terrain est occupé par Granit Xhaka (Bayer Leverkusen, Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Leroy Sané (Bayern de Munich). L’attaque est composée de Serhou Guirassy (Stuttgart) et Harry Kane (Bayer Leverkusen).

