Réduction des émissions de gaz à effet de serre (REDD+) : Atelier de renforcement des capacités à Koudougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le secrétariat permanent de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) au Burkina Faso organise du 27 au 31 mai 2024, à Koudougou, chef-lieu de la région du Centre-Ouest, un atelier de renforcement des capacités de son personnel (administration publique) et d’autres parties prenantes (OSC) sur l’institutionnalisation du genre et la mise en place des mécanismes de partage de bénéfices sensibles au genre dans un contexte de REDD+. Cette rencontre se tient grâce à l’appui de la Banque Africaine de développement (BAD).

La suite après cette publicité

Le consultant formateur Bruno ZOURE, expert en genre et consultant de la Banque Africaine de Développement (BAD) a indiqué dans un premier temps, il va avec les participants aborder les questions de concept afin de leur permettre de mieux cerner le concept. « Dans un deuxième volet, nous allons sur les outils à proprement parler. Ces outils (équité et égalité) sont importants dans ce processus-là pour permettre aux participants de travailler dans l’équité. Sans ces outils, on aura tendance à exclure une partie des composantes des populations notamment les femmes », a-t-il expliqué.

Selon le Secrétaire Permanent de la REDD+, Mamadou BATIENE, le Burkina Faso est confronté à une accélération de la perte de son couvert forestier et connaît une forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Il a renseigné qu’une étude menée en 2019, sur les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts, a révélé une hausse de la dégradation du couvert forestier qui est évaluée à 247145 hectares par an pendant la période de 1990 à 2015.

« En outre, la production des statistiques forestières à l’aide de Collect Earth, révèle que la superficie forestière entre 2000 et 2022 est passée de 6 956 631 ha à 5 117 777 hectares, soit une perte nette de 1 838 854 hectares. Conscient du contexte de fragilité du Burkina Faso sur le plan environnemental, le gouvernement s’est officiellement engagé dans le processus REDD+ après l’adoption de son plan de préparation en décembre 2013, par le Comité des participants du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier », a-t-il notifié.

Mamadou BATIENE a informé que depuis 2022, le pays a élaboré et validé sa stratégie nationale REDD+ qui constitue le document d’orientation de l’ensemble des actions du processus REDD+ sur le plan national.

« Sur le plan des sauvegardes sociales, la stratégie nationale REDD+ est complétée par des instruments spécifiques qui sont entre autres le mécanisme de partage des bénéfices, le système d’information sur les sauvegardes, le mécanisme de gestion des plaintes et recours et une stratégie genre spécifique à la REDD+, assortie d’un guide d’intégration du genre dans les projets et initiatives REDD+ et d’un plan d’actions », a-t-il mentionné.

À l’entendre, l’élaboration de ces instruments se justifie par le fait que parmi les enjeux sociaux qui entourent la REDD+, l’équité du genre dans l’accès et la gestion des ressources naturelles constitue l’une des priorités.

En rappel, ce programme REDD+ a été lancé dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUC). Son objectif fondamental est de fournir des incitations financières aux pays en développement engagés dans ce processus et qui font des efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans le secteur forestier.

Au-delà du carbone, le processus vise également à promouvoir des avantages non liés au carbone tels que la réduction de la pauvreté, la conservation des écosystèmes forestiers et le développement durable dans les pays cibles.

Correspondance particulière

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite