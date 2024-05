Sacre des Étalons U17 au Tournoi UFOA B : « On a fait ça pour le peuple burkinabè »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les champions du tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines de football (UFOA) zone B 2024, les Étalons U17, ont foulé le sol burkinabè ce mercredi 29 mai 2024, trophée en main. Ils ont été accueillis par le ministre en charge des sports, Boubakar Savadogo, accompagné du président de la fédération burkinabè de Football, Lazare Banssé.

La suite après cette publicité

11 ans après, les Étalons U17 reviennent avec le trophée du tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines de football (UFOA) zone B. Un exploit après tant d’années d’attente qui a valu leur accueil à l’aéroport international de Ouagadougou.

Le ministre en charge des sports Boubakar Savadogo a justifié cet accueil par la quintessence de soutenir ces jeunes pépites pour le futur du football burkinabè. « Sentiments de joie, beaucoup de fierté en voyant comment notre 11 cadet a joué au Ghana.

Je profite transmettre les félicitations du Président du Faso et du gouvernement. La vision qui a été développée commence à payer et je profite féliciter la fédération. Je peux vous garantir que dès le mois de juin, nous allons faire un calendrier pour préparer la prochaine CAN », a promis le ministre en charge des sports.

C’est un trophée qui devait servir d’exemple quant à la nécessité d’unir les acteurs de ce sport. « Les cadets c’est un grand projet. Nous avons changé les dispositifs. Nous avons mis les U17 et 20 ensemble pour qu’ils aient une progression d’une catégorie à une autre. Le ministère a l’ambition de construire avec la fédération une académie nationale », a détaillé le ministre.

Le président de la FBF Lazare Banssé, lui, a justifié sa présence en ces termes: « C’est le point de départ de la refondation de notre football. Fort heureusement avec les encadrements que nous avons mis en place, nous avons déjà ce premier résultat», a-t-il fait savoir

Avant de laisser les cadets exprimer leur joie par le biais de leur capitaine Badra Barro. « On a fait ça pour le peuple burkinabè. Le peuple peut compter sur nous car nous, en tout cas, on va tout faire pour toujours rendre ce peuple fier de nous », a promis le jeune Étalon.

Le prochain défi de ces Poulains est la CAN U17 en 2025. En rappel ils ont remporté la coupe de cette édition en battant l’équipe de la Côte d’Ivoire en finale de leur catégorie sur le score de 3 buts à 1.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite