Victoire des Étalons U17 au tournoi UFOA-B : « Vous avez fait honneur à votre patrie » (Capitaine Ibrahim Traoré)

Via son compte X (ex- Twitter), le Capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’État, a salué le sacre des Étalons en finale du tournoi UFOA-B U17.

Je salue le sacre de nos jeunes Étalons à l’issue du tournoi de l’UFOA-B U17, ce 28 mai 2024.

Votre victoire et votre parcours durant cette compétition renforcent notre conviction que chaque Burkinabè est capable de défendre dignement les couleurs nationales en Afrique et partout dans le monde.

Vous avez fait honneur à votre patrie et avez apporté du réconfort et de l’espoir aux combattants engagés pour la reconquête du territoire national et à tous vos compatriotes. Soyez remerciés et recevez la reconnaissance de la Nation entière.

