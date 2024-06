publicite

Invité à l’émission « sur la Brèche » de la télévision publique (RTB), ce dimanche 2 juin 2024, le ministre d’Etat, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a abordé certains points qui animent l’actualité au Burkina Faso. La question sécuritaire n’a pas été en reste.

« Sur le plan militaire tous les Burkinabè de bonne foi le constatent, il y a beaucoup beaucoup d’actions qui ont été donc menées, que ce soit sur le plan de renforcement des effectifs que ce soit sur le plan du renforcement des capacités opérationnelles au sol comme dans les airs et je pense que ce sont des actions de renforcement qui se poursuivent encore jusqu’aujourd’hui avec des acquisitions importantes », a introduit Jean Emmanuel Ouédraogo.

Par la même occasion, le ministre de la communication a salué de vive voix les efforts conjugués de l’ensemble des peuples burkinabè, les FDS, les VDP, mais aussi la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Je pense que les spécialistes de la question militaire vous le diront ce qui a été fait en si peu de temps, je pense que c’est historique, c’est vraiment historique, et il faut saluer en cela la vision et le leadership du chef de l’État mais aussi il faut saluer véritablement l’engagement et surtout la détermination du peuple burkinabè dans son ensemble qui aujourd’hui a compris que cette guerre-là, c’est nous qui devons la faire.

C’est nous qui devons-nous donner les moyens de faire cette guerre et de la gagner, et je pense qu’on entend le chemin aujourd’hui quand vous regardez sur le terrain nos forces de défense et de sécurité, ils volent de victoire en victoire.

Il y a aujourd’hui beaucoup plus de quiétude, dans beaucoup de régions, dans beaucoup de zones du Burkina Faso, il est vrai que le combat continue, que la situation reste toujours préoccupante dans certaines régions mais je pense que la dynamique actuelle elle est véritablement bonne et la motivation, elle est véritablement là, la détermination reste entière pour poursuivre et consolider cette dynamique-là afin que nos forces de défense et de sécurité que nos VDP soutenus par le peuple patriote du Burkina Faso puissent mener cette guerre-là à terme afin que nous en sortions le plus rapidement possible, ramener la quiétude et reprendre le chemin du développement du Burkina Faso », a-t-il laissé entendre.

