Le ministre en charge de l’économie, Dr Aboubakar Nacanabo s’est exprimé sur la Radiodiffusion Télévision du Burkina, lors de l’émission « Tribune de la recevabilité », le mercredi 5 juin 2024. Plusieurs questions en lien avec la santé économique du pays ont été abordées.

A l’entendre le ministre Nacanabo, 30% du budget sont aujourd’hui consacrés à la question de la défense. « Je peux vous dire qu’en 2023 nous avons dépensé près d’un milliard de dollars pour les équipements, un milliard de dollars, c’est dans les 600 milliards de francs CFA, donc c’est quand même assez important et donc ça joue effectivement sur notre capacité à faire face donc aux différentes dépenses.

Mais avec les niveaux d’équipement qu’il y a actuellement, nous pensons que progressivement, nous allons beaucoup plus orienter maintenant vers les autres dépenses. Cela va permettre de soulager les entreprises et nous sommes conscients qu’il est très important pour nous de faire en sorte que la dette intérieure soit réglée pour que l’économie puisse tourner », a-t-il détaillé.

Pour ce qui est des dettes intérieures, le ministre des finances a fait savoir que des efforts sont faits à ce niveau, et va s’améliorer progressivement. « Je peux vous rassurer que dans le mois de mai, nous avons payé plus de 55 milliards sur la dette intérieure. Donc beaucoup d’efforts sont faits. C’est vrai qu’il y a quand même un niveau de dette intérieure qui est assez élevé, nous sommes dans le processus de règlement, et nous pensons que cela va continuer à s’améliorer ».

