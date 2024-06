Le Programme d’urgence pour le Sahel (PUS) dresse son bilan et ses perspectives à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

La première Session Ordinaire 2024 du Conseil d’orientation Stratégique du Programme d’Urgence pour le Sahel au Burkina Faso (COS/PUS-BF) s’est tenue ce jeudi 6 juin 2024 à Ouagadougou. 24h durant, des gouverneurs de régions du Burkina Faso se sont retrouvés pour porter un regard critique sur le chemin parcouru et apprécier la cohérence des activités menées par rapport aux objectifs assignés au gouvernement.

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF), il a été mis en place un conseil d’orientation stratégique (COS) chargé de la coordination et du suivi du programme. Ce jeudi 6 juin 2024, ce programme a tenu sa première Session Ordinaire 2024.

Il a été question d’approuver le bilan de la mise en œuvre du Plan de travail annuel budgété du PUS-BF au cours de l’année 2023 et de valider le PTAB 2024 du programme afin de définir les priorités pour la mise en œuvre des 5 interventions.

« Les débats fructueux, que nous avons pu mener, nous ont permis de partager des réflexions et des observations pertinentes en vue de l’atteinte des résultats de qualité. Grâce à l’action du programme et ce, malgré les difficultés, d’importants investissements ont été réalisés avec célérité au profit des communes bénéficiaires du PUS-BF, opérant ainsi des changements qualitatifs notables qui ont transformé la physionomie desdites localités et les conditions de vie des populations bénéficiaires », a déclaré le ministre en charge de l’économie Dr Aboubakar Nacanabo.

La suite après cette publicité

Parlant de bilan, le ministre a évoqué qu’en 2023, le taux d’exécution physique global des activités entièrement réalisées est de 57,2% correspondant à un taux d’exécution financière global de 63,3%. Selon lui, ces sessions du COS ont permis d’avoir un regard critique sur le chemin parcouru et d’apprécier la cohérence des activités menées par rapport aux objectifs assignés audit programme.

C’est pourquoi, a-t-il ajouté, «je voudrais vous adresser mes vives félicitations pour votre participation active, vos précieuses contributions et les apports divers qui nous ont permis d’atteindre ces résultats fort appréciables.

Cette session a été présidée par le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela. Plusieurs membres du gouvernement ont également pris part à cette rencontre. Tous les gouverneurs des treize régions du Burkina Faso ont été témoins de ce cadre.

Ce programme, en rappel, vise à améliorer l’accès aux services sociaux de base et la résilience des populations, améliorer la gouvernance administrative locale et renforcer la sécurité des populations et des biens.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite