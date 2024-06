Burkina Faso : La lutte contre la malnutrition en période de crise sécuritaire décortiquée par des experts

publicite

Dans le cadre des activités meublant ses journées portes ouvertes, InnoFaso, entreprise agroalimentaire de droit burkinabè, a organisé, ce vendredi 7 juin 2024, un panel aligné sur le thème « Defis sécuritaires et lutte contre la malnutrition au Burkina Faso : quelle contribution de la production locale pour une souveraineté nutritionnelle ? ».

Pour planter le décor, Dieudonné Lankoandé, coordonnateur de l’ONG RESONUT, par ailleurs modérateur du panel, a fait savoir qu’au Burkina Faso, la malnutrition demeure un problème majeur de santé publique qui constitue un problème de développement. Toutefois, il a salué les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires au développement. « La concentration des populations déplacées internes mais aussi la fermeture de bon nombre de formations sanitaires où le fonctionnement est réduit à minima », a-t-il relevé.

Dr Estelle Bambara, directrice de la nutrition au niveau du ministère de la santé a, pour sa part, confié que chaque année le Burkina Faso entreprend des enquêtes sur la nutrition. Et ce, depuis 2009. Pour Dr Bambara, le pays a fait un pas important en matière de nutrition mais reconnaît qu’il reste beaucoup à faire.

«Même si c’est toujours un problème de santé publique, on est passé de 11,7% en 2009 à 9,7% en 2021. Il y a eu de l’amélioration même s’il y a toujours des difficultés sur le terrain. On n’aimerait être à moins de 5% de la malnutrition aiguë », a-t-elle souligné.

Elle a précisé que leur action au niveau de la direction de la nutrition tourne autour de deux axes notamment la prévention et la prise en charge. «Donc ceux qui vont échapper à la prévention, on ne doit pas les laisser (…), il faut les prendre en charge. Comme ça on n’aura pas de taux de mortalité élevé», a-t-elle ajouté. Elle a informé que toutes les actions de préventions menées couvrent les femmes enceintes jusqu’aux enfants de 5 ans.

La deuxième paneliste, Dr Coumbo Boly, médecin pédiatre référent à l’ONG IRC a indiqué que les organisations humanitaires unies autour du cluster nutrition au Burkina Faso sont au nombre de 37. Elles accompagnent, à cet effet, la direction de la nutrition pour atteindre les différentes cibles. «Il faut dire que nous sommes dans près de 11 régions sanitaires et nous comblons 152 communes mais quand même dans ça il y a 54 communes prioritaires que nous n’arrivons toujours pas à couvrir du fait vraiment de ces différents défis sécuritaires», a-t-elle avancé.

Elle a signalé que depuis le début de l’année 2024, ils ont pu à travers leurs actions toucher environ 173 000 personnes. Dr Coumbo Boly a affirmé qu’ils travaillent de commun accord avec les services de santé sur le terrain pour la mise en œuvre de leurs différents projets. Également Dr Coumbo Boly a encouragé les différents acteurs à promouvoir les bonnes pratiques d’alimentations du nourrisson et du jeune enfant à travers tout ce que l’on a au niveau local.

Consultant à la Banque mondiale, le médecin nutritionniste, Jérôme Somé, paneliste lui aussi, a mentionné qu’à travers le projet d’urgence, de développement territorial et de résilience, la Banque Mondiale a soutenu des activités des populations en termes de résilience afin directement d’aider les ménages avec les ressources de production, soit avec le cash transfert.

Dans le cadre de ses portes ouvertes, InnoFaso a fait don des produits purificateurs d’eau à la gendarmerie nationale, une opération de don de sang a été initiée et une cérémonie de remise d’attestation est prévue dans la soirée.

