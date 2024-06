« Une femme un métier » : Le cheval de bataille d’Action Jeunesse Féminine du Burkina

publicite

La structure Action Jeunesse Féminine du Burkina (AJFB), dans le cadre de son programme de formation annuelle «Une femme un métier» a tenu une journée de formation ce samedi 8 juin 2024 à Ouagadougou. Cette formation est dédiée aux jeunes filles désirant entreprendre. Elle est de surcroît gratuite et entend également apprendre aux jeunes filles comment rentabiliser à travers les TIC.

De plus en plus, malgré des formations à l’égard des jeunes filles, le constat d’Action Jeunesse Féminine du Burkina (AJFB) est que « le pourcentage de celles qui arrivent à entreprendre est vraiment faible». C’est pourquoi, elle tient ce samedi 8 juin 2024, une formation pour donner des outils à ces jeunes afin de leur permettre de se développer.

L’objectif est de donner des outils nécessaires à l’autre moitié du ciel qui est déjà lancée ou désirant se lancer dans l’entrepreneuriat, pour vendre sans beaucoup d’efforts et surtout avoir confiance en elles, selon la présidente de l’AJFB Élodie Christelle Dah/Hien.

« Nous avons formé des femmes dans plusieurs domaines spécifiques. Mais de plus en plus on a constaté que le pourcentage de celles qui arrivent à s’en sortir dans l’entrepreneuriat est vraiment faible. Donc nous avons décidé d’en plus de cela leur donner des outils spécifiques», a déclaré la présidente.

Pour ce faire, cette journée de formation sera composée de 03 thèmes : «le secret de la vente en ligne», «l’idée du business à sa mise en œuvre » et «le leadership en engagement citoyen des jeunes femmes ».

Daniel Da Hien est l’un des formateurs de cette journée. Pour lui, il faut accompagner ces jeunes filles à mieux s’organiser, à mieux se battre et à persévérer. « Surtout à adopter un certain nombre de comportements commerciaux qu’il faille avoir lorsqu’on fait de la vente. Aussi, leur apprendre la maîtrise de soi. Lorsque vous prenez des engagements envers les autres il n’y a pas à s’affoler, les affaires c’est les affaires et il faut aller selon les règles qui siéent. Nous allons leur apprendre comment utiliser les TIC pour vendre aussi», a ajouté Daniel Da Hien.

Action Jeunesse Féminine du Burkina (AJFB) est une association à caractère social et à but non lucratif qui a été créée en janvier 2013 et déclarée légale le 07 avril 2016 par un récépissé conformément à la nouvelle règlementation, selon ses responsables.

Elle se veut un moyen de lutte contre la pauvreté en milieu féminin, un moyen de promotion du leadership féminin et un moyen de lutte contre toutes formes de violences faites aux filles et jeunes femmes au Burkina Faso.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

