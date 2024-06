Coopération : Le Royaume d’Arabie Saoudite offre 32 tonnes de carcasses de moutons au Burkina Faso

publicite

A quelques jours de la fête de l’Aïd El Kebir (Fête de Tabaski), le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud d’Arabie Saoudite et le peuple saoudien sont solidaires du Burkina Faso qui vit une crise humanitaire. Ce mardi 11 juin 2024, le royaume saoudien a fait un don de 32 tonnes de viandes de mouton destinées aux personnes déplacées internes et aux personnes vulnérables au Burkina.

C’est dans l’enceinte diplomatique du royaume d’Arabie Saoudite à Ouagadougou que l’ambassadeur saoudien au Burkina, Fahad Abdulrahman Aldosari, a transmis le don du roi Salmane au Secrétaire Général du ministère en charge de l’action humanitaire.

C’est un cadeau de 3000 carcasses de moutons d’un poids total de 32 tonnes que le Burkina a reçu de la part du Roi d’Arabie Saoudite pour soulager les populations vulnérables et les personnes déplacées internes.

Ce don s’inscrit « dans la continuité des efforts déployés par le Royaume d’Arabie Saoudite et le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud pour le Burkina Faso et les Burkinabè », explique l’ambassadeur Fahad Abdulrahman Aldosari et d’ajouter que ce don « est une confirmation que l’Arabie Saoudite est toujours au coté des Burkinabè et du Burkina ».

Le Secrétaire Général du ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, R. Romain Désiré Compaoré, a exprimé sa reconnaissance au peuple saoudien et à son roi pour « ce don qui vient à point nommé et qui va permettre de soulager les populations vulnérables ».

« Je puisse vous rassurer que le don que nous avons reçu va être utilisé à bon escient. Une répartition a déjà été faite à travers les différentes régions du pays notamment en mettant l’accent sur les zones à fort défi sécuritaire ou des zones à forte concentration des personnes déplacées internes ou des personnes vulnérables. Nos camions sont à pied d’œuvre pour acheminer cette viande aux destinataires », a précisé R. Romain Désiré Compaoré.

« On ne peut que se réjouir et réitérer nos remerciements et dire que cela aussi témoigne de la bonne collaboration qui existe entre les deux pays, l’Arabie Saoudite et le Burkina Faso. On ne peut que se réjouir que de telle coopération puisse se poursuivre au grand bonheur de nos deux peuples », a poursuivi le secrétaire général du ministère en charge de l’action humanitaire.

Le Royaume d’Arabie Saoudite n’est pas à son premier geste en faveur du Burkina. Le 17 mai dernier, le Burkina Faso avait reçu 5 tonnes de dattes de la part du royaume.

