Musique : Dieudonné Sankara présente son 2e album dénommé « Wendkouni »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le chantre Dieudonné Sankara a dévoilé, le dimanche 09 juin 2024, son deuxième album intitulé « Wendkouni ». Composé de 10 titres, cet opus retrace les expériences quotidiennes vécues par l’auteur, offrant une immersion authentique dans son univers musical et personnel.

La suite après cette publicité

Dieudonné Sankara a partagé avec enthousiasme les détails de son nouveau projet. Il a expliqué que « Wendkouni », signifiant « Dieudonné » en langue mooré, est une œuvre introspective qui puise son inspiration dans ses vécus quotidiens.

Selon l’artiste, chaque chanson de l’album raconte une histoire, reflétant les diverses facettes de sa vie.« À l’école, le maitre n’arrivait pas à prononcer mon prénom (Wendkouni) et il aimait me dire : vous les mossé avec vos noms bêtes là. Quand tu es enfant et qu’on te dit ça c’est choquant. Pour ceux qui ont grandi à Abidjan comprennent de quoi je parle.

Petit à petit j’ai commencé à écrire Sankara W. Dieudonné. Un jour mon oncle m’a dit, ‘’Fo ya wend kuuni. La bang ti wend kuun yiida baobo’’ (Tu es un don de Dieu mais sache que ce que Dieu donne surpasse ce qu’on a par soi-même) et que c’est par moi que mon père a décidé de donner un nom en mooré à ses enfants.

Ça m’a fait plaisir de savoir le pourquoi de mon nom. J’ai vu et j’ai compris la valeur de mon nom et cela m’a inspiré une chanson. Et aujourd’hui il est le titre de mon album», a déclaré Dieudonné Sankara, expliquant ce qui a inspiré le titre de l’œuvre.

«Wendkouni» est une narration musicale des défis, des joies et des réflexions de Dieudonné Sankara. Aussi, dans cet album, l’artiste, explore-t-il, des thèmes tels que l’amitié, la reconnaissance, la résilience, la promesse de Dieu.

Musicalement, « Wendkouni » se distingue par une diversité de styles allant du ‘’warba’’ à des sonorités plus contemporaines telles que le blues, le jazz, le reggae. Les arrangements musicaux, soigneusement travaillés, témoignent d’un souci constant de qualité et d’originalité.

Chaque morceau de « Wendkouni », selon l’auteur a été entièrement joué en live. « En fonction de l’émotion véhiculée par l’auteur, il y a des morceaux à connotations blues, jazzy, pour apporter un peu ce que les gens n’ont pas l’habitude d’entendre dans notre milieu. Pour d’autres morceaux, il a essayé de détendre un peu l’atmosphère avec des sonorités reggae, warba », dixit Job Zida, directeur artistique du projet.

En rappel, le chantre Dieudonné prépare son concert dédicace le 16 juin 2024 au CENASA. Il a promis un moment solennel de louange et d’adoration pour exprimer sa gratitude à Dieu. L’album est disponible sur clé USB au prix de 5000 fcfa.

Wendnekôta Gédéon Sango (stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite