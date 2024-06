CAN Maroc 2025 : Vers un report, malgré le démenti de la CAF ?

Les rumeurs sur le report de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 reprennent. Selon le journal The Guardian, cette compétition prévue au Maroc pourrait être déplacée du mois de juin à décembre 2025 selon le journal anglais The Guardian.

La CAN pourrait être donc reportée entre mi-décembre 2025 et la mi-janvier 2026. Les raisons de ce report potentiel sont liées d’abord à l’organisation de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Celle-ci est prévue pour se tenir du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis.

Avec quatre club africains et plusieurs joueurs continent évoluant à l’extérieur engagés dans la compétition, la tenue de l’évènement s’avère difficile.

En plus de cela, le report de la compétition à décembre 2025 permettrait de garder intact le nouveau calendrier de la Ligue des champions. Toutefois, l’autre problème reste la collision avec le Boxing day de la Premier League (championnat anglais).

A cette période, de nombreux joueurs africains évoluant en Angleterre sont sollicités. Certaines fédérations avaient eu des attentes avec des clubs anglais par le passé, pour permettre aux joueurs de disputer le championnat avant de rejoindre la sélection. La CAF avait démenti un premier report de la compétition.

