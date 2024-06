Journée Mondiale contre le Travail des Enfants : Le message de Bassolma Bazié

publicite

Ceci est un message du ministre de la fonction publique, du travail, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié, à l’occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants (JMTE).

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays membres de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) commémore le 12 juin de chaque année, la Journée Mondiale contre le Travail des Enfants (JMTE).

Instituée depuis 2002 par l’OIT, cette journée constitue une occasion pour tous les Etats membres de l’OIT de marquer une halte pour faire le bilan des actions engagées contre le travail des enfants et ses pires formes et renouveler leur engagement à faire de l’élimination de toutes les formes du travail des enfants, une réalité.

Cette année, la commémoration de cette journée au Burkina Faso se tient dans un contexte sécuritaire assez difficile avec pour conséquences, la fermeture des écoles, le déplacement des populations et la perte de leurs biens. Cette situation augmente la vulnérabilité des ménages et expose les enfants au travail des enfants et ses pires formes, toute chose qui pourrait peser négativement sur les progrès réalisés au cours des dernières années en matière de lutte contre le travail des enfants.

Je saisis cette occasion pour saluer la bravoure de l’ensemble de nos forces combattantes qui se sacrifient pour restaurer l’intégrité de notre territoire.

Je rends également un vibrant hommage aux illustres combattants disparus sur les chantiers de la reconquête territoriale, aux autres victimes d’actes terroristes et réitère mes vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Cette année, la commémoration de la JMTE est placée sous le thème : « Respectons nos engagements : mettons fin au travail des enfants! ». Ce thème est interpellateur car en ratifiant les deux (02) conventions fondamentales de l’OIT sur le travail des enfants, les Etats membres se sont engagés entre autres à mettre en œuvre des programmes d’actions pour éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes.

Aussi, avec l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD), 2015 notamment la cible 8.7, la communauté internationale s’est engagée à prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, et mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025.

Cette journée sera donc une occasion pour chaque pays de faire l’état des lieux de la mise en œuvre des deux (02) conventions fondamentales à savoir la convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999) et la convention n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (1973).

D’ores et déjà, on peut noter que notre pays conformément à ses engagements a entrepris plusieurs actions en vue de mettre fin au travail des enfants.

En effet, durant la dernière décennie, le Burkina Faso a adopté et mis en œuvre deux (02) référentiels majeurs :

-le Plan d’Actions National 2011-2015 de lutte contre les Pires Formes de Travail des Enfants (PAN-PFTE) ;

-la Stratégie Nationale 2019-2023 de lutte contre les Pires Formes de Travail des Enfants (SN-PFTE).

Le cadre juridique a également été renforcé par la prise notamment du décret N° 2016- 504 /PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants traduit dans cinq (05) langues nationales et l’arrêté 2023-095/MFPTPS/SG/DGPS portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi et fixation des conditions et modalités d’exercice des travaux légers par les enfants de 13 à 16 ans, qui intègre la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 16 ans.

Toutes ces mesures ont permis d’engranger de nombreux acquis dans la réduction du travail des enfants au fil des ans.

En effet, les résultats de l’Enquête Nationale sur le Travail des enfants (ENTE) réalisée en 2022 montrent que la prévalence des enfants économiquement actifs est passée de 41,1% en 2006 à 40,3% en 2022. L’incidence du travail des enfants à abolir est passée de 39,3% en 2006 à 31,9% en 2022. Quant à celle des formes dangereuses du travail des enfants, elle a considérablement baissé en passant de 35,8% en 2006 à 18,6% en 2022.

Pour préserver ces acquis et mettre fin aux pires formes de travail des enfants (PFTE), il s’avère nécessaire pour notre pays d’intensifier ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le respect des engagements pris au niveau mondial.

C’est pourquoi mon département envisage l’évaluation de la SN-PFTE 2019-2023, qui est arrivée à terme mais également l’élaboration d’un nouveau référentiel de lutte contre le travail des enfants qui tienne compte du contexte sécuritaire.

Je lance donc une invite à l’ensemble des partenaires techniques et financiers à accompagner ces actions afin d’assurer le bien-être de tous les enfants du Burkina Faso.

Afin de contribuer à la sensibilisation et à l’information des populations sur le travail des enfants, mon département dans le cadre de la commémoration de la JMTE 2024, a initié une série d’activités, au nombre desquelles :

– l’organisation d’actions de sensibilisation sur le travail des enfants ;

-des sorties de suivi et de supervision sur la surveillance du travail des enfants,

-la réalisation d’émissions radiophoniques et télévisuelles,

-etc.

Au-delà de ces activités, j’invite l’ensemble des actrices et acteurs de la promotion et de la protection des droits de l’enfant à redoubler d’efforts et à rester mobiliser face à notre défi commun, celui de l’élimination des PFTE au Burkina Faso.

Pour terminer, je tiens à saluer l’engagement de tous les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs de la protection et promotion des droits de l’enfant qui, en dépit des situations difficiles que traverse le Burkina Faso, œuvrent inlassablement aux côtés du Gouvernement pour le bien et le mieux-être des enfants au Burkina Faso.

Ensemble, œuvrons pour un Burkina Faso sans travail des enfants

Bonne célébration à tous.

Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent notre pays, le Burkina Faso.

Bassolma BAZIE, Officier de l’Ordre de l’Etalon

