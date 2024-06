Malawi : Le décès du vice-président Saulos Chilima, dans le crash de son avion, confirmé

publicite

0 Partages Partager Twitter

Au Malawi plane un vent de stupeur et de tristesse à la suite de l’annonce du décès du vice-président Saulos Chilimas dans l’avion qui le transportait avec neuf (9) autres passagers. L’appareil a été retrouvé le Mardi 11 Juin 2024 sans aucun survivant alors qu’il était parti de Lilongwe le Lundi 10 Juin matin avant de disparaitre des radars sans avoir atteint sa destination prévue à l’aéroport international de Mzuzu.

La suite après cette publicité

Dans une conférence de presse tenue le Mardi 11 Juin, le président Lazarus Chakwera a annoncé la disparition de tous les passagers et déclaré la fin des opérations de recherche. Il a décrété un jour de deuil national et rendu hommage à Saulos Chilima qu’il a qualifié de « citoyen patriote ». « Le Dr Saulos Chilima était un homme bon, un père et un mari dévoué, un citoyen patriote qui a servi son pays avec distinction, » l’a-t-il décrit avant de reconnaitre que cette nouvelle plonge son pays dans un moment de tristesse et de consternation.

L’annonce de la disparition du vice-président Saulos Chilima a également suscité de nombreuses réactions de la part de la population. Godrick Masina, un habitant de Lilongwe, a exprimé son désarroi: « C’est très triste d’entendre cette histoire, surtout pour la nation, étant donné que le Dr Chilima a fait beaucoup de choses ici au Malawi. En tant que vice-président, il a aidé beaucoup de gens, même le gouvernement actuel.

Les responsables du Mouvement pour la transformation unie, le parti de Saulos Chilima, avaient critiqué la lenteur de la réaction du gouvernement dans le cadre des opérations de recherche pour tenter de localiser l’avion du vice-président.

Saulos Chilima, 51 ans, était en partance pour participer aux funérailles de l’ancien ministre Ralph Kasambara, décédé il y a quatre jours. Chilima avait été arrêté et inculpé en 2022 pour avoir accepté de l’argent en échange de l’attribution de marchés publics, mais les charges avaient été annulées le mois dernier.

Source : Africanews

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite