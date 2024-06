Bobo-Dioulasso : OCHA renforce la compréhension de l’action humanitaire avec les acteurs de l’information

publicite

Le Bureau de la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) et l’association TinTua ont organisé le samedi 15 juin 2024, à Bobo-Dioulasso, un café-média avec les acteurs de l’information.

Cette initiative de la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) s’inscrit dans une démarche de sensibilisation sur les principes de l’action humanitaire au Burkina Faso. Une occasion d’échanger avec les professionnels des médias de la région des Hauts-Bassins sur les fondements et le fonctionnement des programmes humanitaires déployés dans le pays.

En effet, l’objectif était de renforcer la compréhension du public sur le rôle et les modalités d’intervention des acteurs humanitaires, dans un contexte sécuritaire et économique particulièrement difficile.

« L’objectif de cette rencontre en tant qu’humanitaire est de rentrer en contact avec les médias pour leur faire comprendre notre manière de travailler, qui passe par les principes humanitaires. Comme principes humanitaires nous avons l’humanité, la neutralité, l’impartialité et l’indépendance opérationnelle», a indiqué le Directeur des affaires humanitaires de OCHA, Jean Valea.

Selon lui, les médias, sont des acteurs clés par lesquels on peut passer pour véhiculer des informations fiables. « Il y a très souvent des fausses informations qui circulent en cas d’incompréhension. Les médias peuvent nous aider à ce que l’information soit claire et bien comprise de tous», a affirmé M. Valea.

Lors des échanges, les participants ont pu aborder des questions clés telles que les principes humanitaires, les mécanismes de coordination entre acteurs, les défis de l’organisation, ou encore les modalités de financement des programmes. Les journalistes ont salué cette initiative, y voyant une opportunité de mieux comprendre les enjeux et les réalités du travail humanitaire au Burkina Faso.

« Cette rencontre nous a permis de mieux saisir la complexité de l’action humanitaire et les contraintes auxquelles font face les organisations sur le terrain . Nous serons plus à même désormais de relayer une information juste et nuancée auprès de nos auditeurs», a-t-il indiqué le journaliste, Sié Palenfo

La Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) a affirmé qu’elle continuera les sensibilisations afin de toucher un public plus large et de renforcer la compréhension mutuelle entre acteurs humanitaires et populations.

